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"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"

"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"

За плечами Евгении Лютой три неудачных брака и толпы жаждущих фанатов. Однако все свое внимание актриса переключила на загадочного журналиста. Оказалось, что скрытный Борис Корчевников идеально подходит взбалмошной звезде.
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Накануне Лютая посетила передачу всеми известного телеведущего. Корчевникову удалось вывести актрису на откровенный разговор и выведать подробности из личной жизни.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Известно, что героиня "Склифосовского" воспитывает двоих сыновей от разных мужчин и может гордиться статусом абсолютно свободной женщины. Правда, иногда Екатерина все же вспоминает о существовании достойных мужчин.

"Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью", – подытожила Лютая.

Борис Корчевников не смог проигнорировать слова актрисы и тут же "прорекламировал" самого себя. Телеведущий решил намекнуть собеседнице, что тоже неплох и заслуживает ее внимания. Мужчина открыто заявил, что не перевелись еще богатыри на земле Русской.

Звезда не стала скрывать смущения и подшутила над отважным журналистом. По словам Лютой, она готовилась к встрече в студии: специально ходила к модельеру и попросила его сшить такое платье, чтобы Корчевников не забыл ее никогда.

Напомним, что знаменитый ведущий не был женат. Борис состоял в длительных отношениях с актрисами и представительницами российского шоу-бизнеса, но всегда выбирал отшельнический образ жизни.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 14:25 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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