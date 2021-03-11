"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"

За плечами Евгении Лютой три неудачных брака и толпы жаждущих фанатов. Однако все свое внимание актриса переключила на загадочного журналиста. Оказалось, что скрытный Борис Корчевников идеально подходит взбалмошной звезде.

Накануне Лютая посетила передачу всеми известного телеведущего. Корчевникову удалось вывести актрису на откровенный разговор и выведать подробности из личной жизни.

Известно, что героиня "Склифосовского" воспитывает двоих сыновей от разных мужчин и может гордиться статусом абсолютно свободной женщины. Правда, иногда Екатерина все же вспоминает о существовании достойных мужчин.

"Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью", – подытожила Лютая.

Борис Корчевников не смог проигнорировать слова актрисы и тут же "прорекламировал" самого себя. Телеведущий решил намекнуть собеседнице, что тоже неплох и заслуживает ее внимания. Мужчина открыто заявил, что не перевелись еще богатыри на земле Русской.

Звезда не стала скрывать смущения и подшутила над отважным журналистом. По словам Лютой, она готовилась к встрече в студии: специально ходила к модельеру и попросила его сшить такое платье, чтобы Корчевников не забыл ее никогда.

Напомним, что знаменитый ведущий не был женат. Борис состоял в длительных отношениях с актрисами и представительницами российского шоу-бизнеса, но всегда выбирал отшельнический образ жизни.