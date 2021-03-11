"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"

Накануне Лютая посетила передачу всеми известного телеведущего. Корчевникову удалось вывести актрису на откровенный разговор и выведать подробности из личной жизни.
Известно, что героиня "Склифосовского" воспитывает двоих сыновей от разных мужчин и может гордиться статусом абсолютно свободной женщины. Правда, иногда Екатерина все же вспоминает о существовании достойных мужчин.
"Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью", – подытожила Лютая.
Борис Корчевников не смог проигнорировать слова актрисы и тут же "прорекламировал" самого себя. Телеведущий решил намекнуть собеседнице, что тоже неплох и заслуживает ее внимания. Мужчина открыто заявил, что не перевелись еще богатыри на земле Русской.
Звезда не стала скрывать смущения и подшутила над отважным журналистом. По словам Лютой, она готовилась к встрече в студии: специально ходила к модельеру и попросила его сшить такое платье, чтобы Корчевников не забыл ее никогда.
Напомним, что знаменитый ведущий не был женат. Борис состоял в длительных отношениях с актрисами и представительницами российского шоу-бизнеса, но всегда выбирал отшельнический образ жизни.
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