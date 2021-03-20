Новый любовник? Кристину Асмус застукали в объятиях шикарного мужчины

Таинственным незнакомцем оказался актер Егор Медведев. Мужчина вместе со звездой примет участие в шоу "Вернувшиеся". Однако вместо того, чтобы порадоваться карьерным успехам Кристины, многочисленная аудитория сразу же начала расследование.
Поклонники предположили, что молодых людей связывает нечто большее, чем просто совместная работа. Кому-то запал в душу "влюбленный взгляд" Егора, а кто-то не смог пройти мимо тесных объятий крепкого мужчины.
"Кто это? Новый любовник? Решили таким образом пропиарить своего мужика?", – уточнили подписчики.
Сама же Асмус рассказала, что эти фотографии лишь отличная подводка к возрождающемуся провокационному проекту. Теперь любой желающий может оказаться в одной комнате с Кристиной и ее новым партнером.
Артистка даже пошутила, что Медведев только через постель мог оказаться в ее ленте. Все же накал страстей, запечатленный на совместной фотографии артистов, вызывает одни лишь вопросы.
Напомним, до этого момента артист не принимал участие в совместных проектах с Кристиной Асмус. По меркам продюсеров и режиссеров, Егор Медведев является молодым актером. В 2014 году он закончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Сейчас его можно встретить в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.
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