Жестче и откровеннее "Текста": Асмус пообещала сыграть в спектакле для взрослых

Экс-супруга всеми известного шоумена Гарика Харламова пустилась во все тяжкие. Вокруг Кристины Асмус и ее скандальной роли в киноленте "Текст" шумиха не умолкала долгие месяцы. Как только публика начала забывать о пикантных кадрах, артистка появилась с эпатажной новостью.

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