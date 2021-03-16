Жестче и откровеннее "Текста": Асмус пообещала сыграть в спектакле для взрослых

Многочисленная аудитория подметила, что бывшая возлюбленная резидента Comedy Club "совсем распоясалась". Асмус перестала осознавать рамки дозволенного и сразу же после развода окуналась в работу с головой.
И правда, девушка больше не видит перед собой каких-либо преград на съемочной площадке. Похоже, что раньше Харламов все же тормозил ненасытную супругу и запрещал ей раздеваться в кадре. Сейчас Кристина абсолютно свободна и вольна самостоятельно "распоряжаться" своим телом.
Стало известно, что нашумевшая кинолента "Текст" – не последняя работа такого жанра. У Асмус появился сюрприз для публики. Девушке так сильно полюбились интимные постановки в фильмах, что она решила перенести происходящее и на театральную сцену.
"Сегодня у нас спектакль "Текст". Спектакль не по фильму, а по роману Дмитрия Глуховского. Если вам интересно посмотреть, сравнить, — это совершенно разные две мои роли — приходите", – подытожила актриса.
По словам поклонников, Кристина Асмус сильно изменилась. Она не только примерила несколько полярных образов, но и стала более открытой. Теперь звезда откровенно заявляет о своих желаниях, не стесняется романов с незнакомыми мужчинами и не утаивает свой интерес к провокационным историям.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Что посоветуете?
Прекратить насилие над женщинами
Тип характера.
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Пандемию победят бомжи
Сила воли
Отбеливающие пасты
Хочу стать дьяволом