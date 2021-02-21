Влада Соколовского уличили во флирте с девушкой известного комика

С Сурковой исполнитель встречался с осени 2019 года. И только сейчас Влад Соколовский рассказал фанатам о том, что они не вместе с декабря минувшего года.
Примечательно, что певцу пришлось раскрыть правду только после того, как его имя упомянули на Ютуб-канале Правда сделать это ему пришлось после того, как его имя упомянули на ютуб-канале Данилы Поперечного.
Комик взял интервью у своей новой возлюбленной – блогера Полины. В конце беседы на телефон девушки пришло сообщение от Влада Соколовского. Юмористу это не понравилось, и он показал, что ревнует.
Певцу ничего не оставалось, как объясниться. Он отметил, что Полина могла бы сразу объяснить ему, что состоит в отношениях. Однако пара, видимо, решила хранить свой роман в тайне, чтобы создать эффект неожиданности.
Напомним, Влад Соколовский с 2015 по 2018 год был женат на певице Рите Дакоте. Пара развелась со скандалом. Исполнительница обвиняла мужа в изменах. В браке у пары родилась дочь Мия.
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