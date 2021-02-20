"Еле узнала": Дубцова ужаснула народ "перекроенным" лицом

В тот день в личном блоге знаменитость поделилась несколькими кадрами с мероприятия. На видео артистка предстала с роскошной укладкой и идеальным макияжем. На кадрах она улыбается и шутит, перекидываясь репликами с ведущим вечера.
Однако поклонники обратили внимание на то, что Ирина Дубцова не похожа на себя – народ ужаснуло "перекроенное" лицо исполнительницы. Некоторые посчитали, что перед праздником певица легла под нож хирурга и кое-что в себе подкорректировала. "Нос сделала... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да что за фильтр делаете все, вечно не знаешь кто это. Пока не прочитаешь", "Еле узнала! что с лицом?" – написали в комментариях.
Через несколько дней Ирина Дубцова записала "Сторис", в котором опровергла слухи по поводу своей пластики. Звезда отметила, что ничего в себе не меняла, а нос у нее такой с рождения. Необычный внешний вид артистка объяснила тем, что к мероприятию ее готовил новый визажист.
Стоит отметить, что Ирина Дубцова однажды ложилась под нож хирурга и даже планирует повторно это сделать. Однако изменению подверглось не лицо звезды, а грудь. После рождения сына артистка ужасно страдала из-за того, что бюст потерял форму, поэтому решилась на операцию. Теперь Дубцова хочет избавиться от имплантов, так как, по ее мнению, объем добавляет вес и возраст.
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