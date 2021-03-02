Киркорову и Баскову дали смачную оплеуху

Обозреватель похвалил новое детище артистки. По его мнению, композиции нужно прослушать несколько раз, вникнуть в них, прежде чем оценивать.
Сергей Соседов констатировал, что Земфира – молодец, поскольку ее новая пластинка наполнена настоящим творчеством, за которым стоит большой труд и мысли.
Критик сравнил исполнительницу с другими представителями отечественной сцены. "Вот Киркоров — это не творчество, Басков — это не творчество", – врезал мэтрам российской эстрады Соседов.
Меломан добавил, что ничего нового в плане стиля и музыки певица не создала, поскольку это уже было в мировой музыкальной культуре. Но он считает это плюсом свежего альбома Земфиры.
Ранее Сергей Соседов объяснил нежелание Филиппа Киркорова давать концерты в Кремле. Критик считает, что скорее всего, певец уже попробовал какие-то варианты выступлений, но публика не пошла либо из-за отсутствия денег, либо была маленькая заполняемость зала.
Обозреватель полагает, что Филипп Киркоров может в принципе не работать. Ведь, по его мнению, он заработал уже столько, что его дети и внуки могут жить безбедно.
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