Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь

Ранее Владимир Быстров заявил, что если бы звезда хотела остаться в спорте, то просто "отрезала бы сиськи", так как без них гораздо проще прыгать. Высказывание оскорбило Анну.

Семенович была вне себя от слов футболиста и опубликовала видео в своем личном блоге. Она напомнила Владимиру и поклонникам, что была признанной успешной спортсменкой международного класса. Также Анна подчеркнула, что у нее не "сиськи", а грудь и отметила, что футболист может себе сам отрезать "кое-что", чтобы бегать быстрее. Также она поделилась: Владимир растит наследницу, которая занимается фигурным катанием, поэтому еще непонятно, что придется отрезать ей через пару лет.

Недавно в программе "Звезды сошлись" артистка рассказала: она была второй в отечественной сборной, но внезапно повредила мениск. Ей потребовалось много времени на восстановление, так закончилась спортивная карьера звезды.

Футболист не видит ничего плохого в слове "сиськи" и не понимает, что именно так задело Анну Семенович. Сперва сообщалось, что он намерен принести актрисе извинения, однако позднее он продолжил шутить над ней.

Быстров подчеркнул, что все мужчины называют женские формы именно так, а с подросткового возраста они и правда, на его взгляд, мешают прыгать. В беседе с журналистами он отметил, что они могут позвать Семенович, но при одном условии: если она придет без лифчика. По мнению спортсмена, так публике будет интереснее.

