Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"

Сообщается, что обе ведущие потеряли круглые суммы из-за последних событий. Журналисты подсчитали, что они составляют около двух миллионов в месяц. Сам доход не имел глобального значения для див, так как приблизительно такие деньги они обе зарабатывают за несколько рекламных публикаций в личных блогах. Однако появление на экранах помогало поддерживать интерес активной аудитории, которая играла большую роль в их проектах.
Сейчас обе звезды ведут программу "Бородина против Бузовой" на "ТНТ". Также Ксения работает и на "Перезагрузке". Казалось бы, теперь Ольге осталась лишь одна передача, но все не совсем так. Инсайдеры сообщили журналистам, что скоро страна увидит абсолютно новый формат, ведущими которого станут обе коллеги. Пилотные выпуски проекта уже находятся в разработке.
Ходят слухи, что новое шоу не будет связано с личной жизнью и скандалами. Оно якобы будет мистическим. Некоторые считают, что в этом нет ничего удивительного, так как публика тепло принимает такую тематику и с интересом наблюдает за происходящим.
Напомним, Ольга Бузова тяжело переживала закрытие "Дома-2". В "Инстаграме" она писала, что программа серьезно повлияла на отечественное телевидение, а потому без нее все станет другим.
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