Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
2 марта
Лента новостей
12:35
"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание
12:32
При пожаре под Москвой погиб ребенок
12:16
Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены
11:59
"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже
11:59
"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи
11:55
На Сицилии активизировался вулкан Этна
11:43
"Папа плохого не посоветует": маленькая дочь Кудрявцевой поразила россиян
11:29
Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу
11:29
Экранную жену Нагиева из "Кухни" поздравляют с беременностью
11:25
В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года
11:16
Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция
11:13
Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда
11:10
Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"
10:54
Российский лыжник пропустит чемпионат мира из-за сломанной руки
10:52
"Спасайте, срочно!": стало известно о недуге доигравшейся Пеговой
10:31
"Страшно все это": Сафронов рассказал о смертельном недуге
10:26
Бывший тренер "Спартака" попал в реанимацию
10:23
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
10:22
"Думал, умру": появление перенесшего страшную болезнь Пригожина вызвало оторопь
10:17
В Тюмени студента семь раз ловили пьяным за рулем
10:02
В Петербурге возле мусорного бака нашли мертвого младенца
09:45
У россиян появилось больше свободных денег
09:44
В Новокузнецке мужчина бросился с ножом на подавшую на развод жену
09:32
В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии
09:30
"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события
09:15
В США в школе застрелили подростка
09:04
Есть жертвы: в интернате под Тверью произошел пожар
08:53
Эротическое шоу и клипы для взрослых: всплыли странные факты из жизни бывшей солистки группы Little Big
08:45
"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек
08:33
Возле магазина под Саратовом найден мертвый ребенок
08:15
На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар
08:10
"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы
08:00
Дорогая и долгая операция: Алена Кравец решилась на смену пола
06:14
Собчак выдала тайну личной жизни Прусикина после смерти его близкого
04:26
Безработица, нужда, унижение: как Валентина Серова превратилась из звезды в пьяницу
02:38
Фильм "12 стульев": почему Гомиашвили затаил обиду на прославившего его Гайдая
00:04
"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана
21:46
"Я опускаюсь на дно": сердобольный Балуев едва не умер из-за собаки
21:41
Бывшего возлюбленного Бузовой сдали с потрохами
21:40
Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
21:13
"Если он будет дальше дергаться": Пригожин пригрозил Шнурову
20:49
В Москве родители пожаловались на избивающего детей воспитателя
20:22
В Нижнем Новгороде из-за падения магазинной вывески скончалась женщина
20:16
В Москве рабочий погиб во время строительства железнодорожной станции
20:00
Список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться
19:48
Ведущий "Дома-2" вскрыл реальную причину скандала Цивина и Дрожжиной с наследством Баталова
19:10
Перенесшая операцию на груди Бочкарева заговорила об увеличении ягодиц: Как у Джей Ло
19:02
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
18:50
В России изменятся правила выплаты маткапитала
18:42
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Шоу-бизнес
Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"

Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"

Ксения Бородина и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
Закрытие скандальное телестройки стало большим ударом для всех причастных к нему. Ксения и Ольга стояли у истоков шоу, поэтому для них оно значило особенно много.
прочитано 869 раз

Сообщается, что обе ведущие потеряли круглые суммы из-за последних событий. Журналисты подсчитали, что они составляют около двух миллионов в месяц. Сам доход не имел глобального значения для див, так как приблизительно такие деньги они обе зарабатывают за несколько рекламных публикаций в личных блогах. Однако появление на экранах помогало поддерживать интерес активной аудитории, которая играла большую роль в их проектах.

ПО ТЕМЕ

Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину

"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сейчас обе звезды ведут программу "Бородина против Бузовой" на "ТНТ". Также Ксения работает и на "Перезагрузке". Казалось бы, теперь Ольге осталась лишь одна передача, но все не совсем так. Инсайдеры сообщили журналистам, что скоро страна увидит абсолютно новый формат, ведущими которого станут обе коллеги. Пилотные выпуски проекта уже находятся в разработке.

Ходят слухи, что новое шоу не будет связано с личной жизнью и скандалами. Оно якобы будет мистическим. Некоторые считают, что в этом нет ничего удивительного, так как публика тепло принимает такую тематику и с интересом наблюдает за происходящим.

Напомним, Ольга Бузова тяжело переживала закрытие "Дома-2". В "Инстаграме" она писала, что программа серьезно повлияла на отечественное телевидение, а потому без нее все станет другим.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 2 марта 2021, 11:10 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Страшно все это": Сафронов рассказал о смертельном недуге

Иллюзионист показал шрам

Шоу-бизнес

"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события

Мнения разделились

Шоу-бизнес

"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже

Она не собирается молчать
Шоу-бизнес

Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция

Телеведущая избавилась от лишних килограммов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+