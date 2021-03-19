Желающий возмездия Тимати готов раскрыть причины ухода из Black Star

Кажется, теперь артист готов раскрыть правду. В Сети появился анонс документального фильма, который будет посвящен жизни рэпера. Картина под названием "Тимати: один по жизни или номер один" также расскажет о причинах, которые побудили певца покинуть лэйбл Black Star. Премьера намечена на 21 марта. Стоит отметить, что некоторые поклонники уверены, что музыкант согласился на выпуск фильма, так как жаждет возмездия над экс-коллегами за прошлые обиды.
Артист признался, что его цель – доказать всем вокруг, и в первую очередь родителям, что он способен создавать что-то свое. В начале карьеры молодой человек хотел показать, что может зарабатывать деньги, и у него это получилось. Как отметил исполнитель, в детстве его часто упрекали: мол, вот вырастешь, заработаешь и купишь себе определенную вещь. Теперь Тимати может позволить себе многое, и его это радует.
Напомним, прошлый год был для рэпера богатым на перемены. Помимо того, что он покинул Black Star после 15 лет сотрудничества, изменения коснулись и личной жизни. В сентябре 2020-го стало известно, что артист расстался с Анастасией Решетовой, которая годом ранее подарила ему сына Ратмира.
Также у Тимати подрастает дочь Алиса. Она появилась в союзе с моделью Аленой Шишковой. По слухам, ее он бросил через год после появления на свет наследницы ее как раз ради Решетовой. Впрочем, все трое эту информацию опровергают.
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