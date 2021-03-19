"Решетка нервно курит в стороне": Вебер показала фото с отдыха с Тимати на Мальдивах после слухов о беременности

Тимати отправился на Мальдивские острова вместе с Марией Вебер в рамках его серфинг-проекта "13 Surfing Department" по обучению катанию на волнах. Сегодня в Сети появилось видео, на кадрах которого Тимати и Мария Вебер отдыхают вместе.
Ролик опубликовала мать Тимати Симона Юнусова в своем "Инстаграм". Судя по всему, вместе с рэпером и моделью отдыхает его дочь от прошлых отношений Алиса. Также на острова с парой прилетели рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара. Вебер отлично проводит время и публикует в своем микроблоге пикантные фото и видео. Все это спровоцировало новую волну слухов об очередном романе Тимати. Подписчики отметили, что Мария Вебер выглядит потрясающе.
"Решетка нервно курит в стороне", – написали язвительные комментаторы.
Стоит отметить, что серфинг тур от Тимати стоит недешево. Цены на обучение с инструктором варьируются от 106 тысяч рублей. Также известно, что Мария Вебер снимает элитную виллу прямо на берегу пляжа. Такое жилье стоит около 367 тысяч рублей в сутки. Вместе со всеми тратами Мария Вебер могла потратить на отдых порядка пяти миллионов рублей.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшая возлюбленная Тимати беременна. Певица Алекса, которая состояла с ним в отношениях, объявила о том, что ждет первенца.
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