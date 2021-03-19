"Решетка нервно курит в стороне": Вебер показала фото с отдыха с Тимати на Мальдивах после слухов о беременности

На днях в Сети появились слухи о том, что победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Мария Вебер якобы уже известна общественности. При этом первый выпуск программы вышел в эфир только в этом месяце. Как выяснилось, 37-летний рэпер отдыхает с ней на Мальдивах.

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