Орбакайте показала свое истинное лицо: Есть, что скрывать

Домашний образ Орбакайте сильно отличается от ее сценического имиджа. Несмотря на то, что исполнительница прибегла к помощи маскирующих лицо фильтров, в ролике видно, что частое использование грима не прошло для женщины бесследно. Оказалось, Орбакайте есть, что скрывать от публики: за годы выступлений ее ресницы и брови сильно поредели и теперь выглядят не очень презентабельно. В этой женщине без макияжа и с пучком на голове на сцене поклонники с трудом бы узнали любимую певицу.
При этом дочь Примадонны всегда тщательно следит за своей внешностью: посещает косметолога, занимается спортом и, благодаря этим процедурам, все равно выглядит моложе, чем могла бы выглядеть в свои годы.
Во время пандемии Кристине удалось провести много времени со своей семьей, проживающей в Америке. У Орбакайте и ее третьего мужа Михаила Земцова есть свой дом в пригороде Нью-Йорка, где они постоянно живут вместе с общей дочерью – восьмилетней Клавдией. Судя по публикациям в соцсетях, у певицы складываются очень доверительные отношения с дочерью, а ее семья многим поклонникам кажется просто идеальной. Однако теперь, после того, как концерты и гастроли возобновились, певице вновь приходится часто расставаться с родными и жить на две страны.
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