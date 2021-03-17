Орбакайте показала свое истинное лицо: Есть, что скрывать

49-летняя дочь Аллы Пугачевой крайне редко демонстрирует зрителям свое лицо без косметики, но на этот раз она сделала исключение. Орбакайте показала, как занимается дома на велотренажере в своем самом натуральном виде. Певица сама сняла себя на видео и выложила ролик в “Инстаграм”.



Домашний образ Орбакайте сильно отличается от ее сценического имиджа. Несмотря на то, что исполнительница прибегла к помощи маскирующих лицо фильтров, в ролике видно, что частое использование грима не прошло для женщины бесследно. Оказалось, Орбакайте есть, что скрывать от публики: за годы выступлений ее ресницы и брови сильно поредели и теперь выглядят не очень презентабельно. В этой женщине без макияжа и с пучком на голове на сцене поклонники с трудом бы узнали любимую певицу.

При этом дочь Примадонны всегда тщательно следит за своей внешностью: посещает косметолога, занимается спортом и, благодаря этим процедурам, все равно выглядит моложе, чем могла бы выглядеть в свои годы.

Во время пандемии Кристине удалось провести много времени со своей семьей, проживающей в Америке. У Орбакайте и ее третьего мужа Михаила Земцова есть свой дом в пригороде Нью-Йорка, где они постоянно живут вместе с общей дочерью – восьмилетней Клавдией. Судя по публикациям в соцсетях, у певицы складываются очень доверительные отношения с дочерью, а ее семья многим поклонникам кажется просто идеальной. Однако теперь, после того, как концерты и гастроли возобновились, певице вновь приходится часто расставаться с родными и жить на две страны.