"Не самый удачный цвет": стилисты разобрали гардероб Аллы Пугачевой

Эксперт modest fashion Алсу Арна раскрыла все секреты и беспроигрышные приемы, которыми Алла Пугачева руководствовалась несколько лет подряд. Если верить словам профессионала, народная артистка придерживается основных правил.

По сей день не смолкают обсуждения, посвященные светской вечеринке. Известно, что блогерша Анастасия Ивлеева закатила настоящий пир в центре Москвы в честь собственного юбилея.

Звездными гостями скандального вечера стали всеми известные Максим Галкин и Алла Пугачева. Многочисленная аудитория никак не может отойти от увиденного и перемывает косточки артистов.

Внешний вид Примадонны – основная тема для общественных обсуждений. Публика была шокирована появлением Аллы Борисовны. Еще бы, ведь за последний год звезда покидала свой "замок" всего несколько раз. Светская чета опасалась бушующей пандемии коронавируса и не рисковала здоровьем членов семьи.

Стоит отметить, что Пугачева учла дресс-код молодежного мероприятия. Народная артистка приобщилась к модным трендам и узнала, как выглядит "кибер-борокко". Певица не обошлась без эпатажных выходок.

Так, Алла Борисовна приоделась в мини-шорты и полупрозрачную юбку в пол. Голову она украсила массивным ободком, напоминающим шляпу, а в качестве аксессуара выбрала сумочку через плечо.

Популярный стилист Алсу Арна прокомментировала внешний вид звезды и пояснила для широкой аудитории, почему Примадонна так одевается.

"Она умело вписывает тренды в свой стиль, которому на протяжении долгих лет остается верна, — это акцент на ноги. Черный цвет говорит нам о превосходстве, это не самый удачный для нее, но она его хорошо сбалансировала", – отметила Арна.