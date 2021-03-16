"Не самый удачный цвет": стилисты разобрали гардероб Аллы Пугачевой

По сей день не смолкают обсуждения, посвященные светской вечеринке. Известно, что блогерша Анастасия Ивлеева закатила настоящий пир в центре Москвы в честь собственного юбилея.
Звездными гостями скандального вечера стали всеми известные Максим Галкин и Алла Пугачева. Многочисленная аудитория никак не может отойти от увиденного и перемывает косточки артистов.
Внешний вид Примадонны – основная тема для общественных обсуждений. Публика была шокирована появлением Аллы Борисовны. Еще бы, ведь за последний год звезда покидала свой "замок" всего несколько раз. Светская чета опасалась бушующей пандемии коронавируса и не рисковала здоровьем членов семьи.
Стоит отметить, что Пугачева учла дресс-код молодежного мероприятия. Народная артистка приобщилась к модным трендам и узнала, как выглядит "кибер-борокко". Певица не обошлась без эпатажных выходок.
Так, Алла Борисовна приоделась в мини-шорты и полупрозрачную юбку в пол. Голову она украсила массивным ободком, напоминающим шляпу, а в качестве аксессуара выбрала сумочку через плечо.
Популярный стилист Алсу Арна прокомментировала внешний вид звезды и пояснила для широкой аудитории, почему Примадонна так одевается.
"Она умело вписывает тренды в свой стиль, которому на протяжении долгих лет остается верна, — это акцент на ноги. Черный цвет говорит нам о превосходстве, это не самый удачный для нее, но она его хорошо сбалансировала", – отметила Арна.
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