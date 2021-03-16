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Дурной знак для вдовы: колдун Бесов в ужасе от случившегося на могиле Этуша

Дурной знак для вдовы: колдун Бесов в ужасе от случившегося на могиле Этуша

Владимир Этуш умер в 96 лет 9 марта 2019 года. Похоронили урну с прахом Героя войны, фронтовика, народного артиста СССР, полного кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней со всеми почестями под песни любимой им Мирей Матье в старой части Новодевичьего кладбища в семейном склепе рядом с мамой и бабушкой...
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Организацией траурных мероприятий занималась Елена Этуш – третья жена актера. "Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы", – вспоминала она. Они прожили вместе почти 20 лет. Но вот уже третий год, как Елена – вдова.

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Владимир Абрамович Этуш Актер

А боль утраты все не стихает. И даже на черной гранитном кубе-памятнике помещен портрет покойного артиста с ныне здравствующей вдовой. Побывавший на могиле артиста знаменитый колдун Артем Бесов пришел в ужас от этого обстоятельства.

"Смешивание биополя живого человека с усопшими часто приводит к смешиванию миров и возможного открытия портала смерти", – рассказал колдун.

Бывает, что родственникам покойного сложно найти фотографию, которую можно было бы поместить на памятник. Тогда могут использоваться групповые снимки. Но надо быть очень внимательным и осторожным. "Недавно ко мне обратилась женщина, которая внезапно начала болеть, – уверяет Бесов. – У нее стала отниматься рука, а врачи не могли поставить диагноз. Тогда я выяснил, что ее фото находится на памятнике умершего знакомого на кладбище. Его вырезали из группового снимка, но надгробной плите женщина узнала часть своего лица и плечо с рукой".

"Был и еще один жуткий случай в моей практике, – продолжает Бесов. – Одна бабушка была запечатлена на могильном фото с сыном. Через 12 лет он в возрасте 43 лет умер от той же болезни, что и она".

Фото: Дни.ру

Поэтому появление на могильном камне фото живого человека колдун Бесов считает дурным знаком. "Даже обработав изображение в графическом редакторе, можно убрать из кадра видимый образ, но энергетический след, фантом заретушированного живого человека — останется, – уверяет Бесов. – А тут полноценный портрет. Для живого человека это очень плохо. Покойник постоянно будет тянуть его к себе, мешать думать о чем-то другом".

Фото: Дни.ру

Действительно, суда по постам Елены Этуш в социальных сетях, все ее мысли – о покойном муже. Она то и дело делится архивными снимками с ним, думает о том, как украсить его могилу, поставить в городе памятник или без конца любуется мемориальной доской на доме...

Фото: "Дни.ру"

"В сенсорике это явление называют "негативной связью с умершим" или "некротической связью". Такая "связь" может расшатать здоровье, помешать создать новую семью, разрушить бизнес, привести к хроническому невезению", – пояснил специалист по тонким материям.

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Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 11:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

комментарии

Ответить:

Гость661596
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Фока
Что, этот Бесов курил?
Прах твоей матери
Фока
Пожаловаться Ответить
Что, этот Бесов курил?
1

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