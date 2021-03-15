Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. "Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы", – вспоминала она. Они прожили вместе почти 20 лет. Но вот уже третий год, как Елена – вдова. Но боль утраты все не стихает...



Не проходит ни дня, ни минуты, чтобы Елена Этуш не вспомнила своего гениального мужа. И почти все посты в социальных сетях она посвящает ему. "Там будешь горе горевать", – как писал Грибоедов. "Для меня это последний день, когда я видела Владимира Абрамовича ЖИВЫМ. И теперь это навсегда", – так писала она про 8 марта.

Через день опубликовала фото могилы на Новодевичьем кладбище – теперь вдова так бывает часто. Но вдруг она решила декорировать и без того красивый памятник. "Черная роза – эмблема печали...Купила для Владимира Абрамовича вот такую розу в колбе. Она настоящая, только забальзамированная. Как фараон. Говорят, пять лет стоять будет", – сообщила она поклонникам.

Уход 96-летнего Этуша из жизни стал ударом для его роскошной молодой жены. "Я до сих пор не могу смотреть никаких видео с Владимиром Абрамовичем, – смахивает она слезу. – Слишком больно! Вот репетиция "Пристани" (спектакль в 2 действиях по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо, который вышел в театре имени Вахтангова в 2011 году – Прим. ред.). Снимала я. А смотреть не могу. Как будто раскаленной кочергой прямо мне в сердце и там ею шуруют!