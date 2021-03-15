Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Понедельник
15 марта
Лента новостей
14:38
Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками под бюстгальтером
14:33
В Кремле заявили об отсутствии данных о местонахождении Алексея Навального
14:15
В России хотят ввести новый налоговый вычет
14:07
Рассказавшая о проблемах с алкоголем певица МакSим публично оголилась
14:06
В Совфеде поддержали идею единого оклада для учителей
14:04
"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта
14:03
Фонд "Круг добра" утвердил все заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией
13:50
"Показуха!": россияне не поверили в искренность экс-возлюбленного Бузовой
13:33
"Боль очень сильная": Вокалист группы "БиС" пережил самоубийство отца
13:31
Лишившемуся волос Гогену Солнцеву поставили неутешительный диагноз
13:30
Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша
13:20
Лукашенко назвали обузой для белорусских элит: Утратил хватку
13:05
Названы самые "счастливые" профессии в России
13:02
"Профанация и ерунда полная": известный политик в пух и прах разнес Юрия Мороза и его сериал "Угрюм-река"
12:56
Врачи настояли: обострившаяся нехорошая болезнь вынудила Семенович носить маску
12:46
Получила "неуд" по литературе: Волочкова опозорилась на глазах у публики
12:45
Стало известно имя самой красивой российской военнослужащей
12:45
"Ты с этим не справишься": Устинова сделала заявление о трудных временах с мужем
12:43
"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы
12:38
В Московском зоопарке появились "попугаи-Дракулы"
12:31
Российский школьник остался без зубов из-за взорвавшейся сигареты
12:22
Прибитый к коляске Алибасов воссоединился с бывшей женой
12:12
"Какого-то транса из меня сделали!": Рудова закричала от собственного вида
12:10
"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"
11:45
Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения со страницы канала "Крым-24"
11:31
Душераздирающе: Внуки отправили письма покойной принцессе Диане
11:30
Предавшую мужа Повереннову настигла расплата: Николаев бросил ради Овсиенко
11:24
Названы самые подверженные алкоголизму профессии
11:11
В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19
11:11
Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
10:57
"Смотрят как на больную": Апексимова отказалась от актерства ради новой профессии
10:47
Прилетевшая к любимому за рубеж звезда "Кухни" оказалась взаперти
10:40
"Выгляжу ужасно": Разжиревшая Малиновская взревела после операции
10:31
"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
09:55
"Не идет на контакт": бывший муж встал между Волочковой и дочерью
09:48
"Жуткая история!": Юлиан у гроба Лядовой кричал об обобравших ее "черных риелторах"
09:40
"Вышел с разбитым сердцем": Крид откровенно о выборе девушки на "Холостяке"
09:35
Вечная память: Народного артиста Леонтьева похоронили на Новодевичьем кладбище
09:30
Российские власти обсуждают введение нового налога для граждан
09:25
Окровавленная Собчак появилась на публике без руки
09:15
Сияющая от счастья Джанабаева показала большой живот: В ожидании
08:52
Глава ДНР заявил о подготовке к устранению Зеленского
08:51
"Моя семья, моя половинка": Малиновский ответил на слова об интиме с Лазаревым
08:46
Изменившуюся до неузнаваемости Брежневу приняли за молодящуюся Пугачеву
05:58
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
04:02
Час расплаты: Шатунов содержит обнищавшего основателя "Ласкового мая"
02:01
Дженнифер Лопес сделала заявление после слухов о разрыве из-за подлой измены
23:59
"Что за бомж?": Литвинова без макияжа взбудоражила народ
22:01
Пышногрудая колдунья: Лопырева заворожила многочисленную аудиторию
21:19
Почему Байден отказался звонить Зеленскому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
"Так выглядит счастье!": Брухунова показала лицо сына от Петросяна
Ситуация некрасивая: похороны Лядовой обернулись страшным скандалом
Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко
"Вот это сила воли!": резко похудевший сын Сафронова вызвал восторг
Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников
Шоу-бизнес
Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша

Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. "Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы", – вспоминала она. Они прожили вместе почти 20 лет. Но вот уже третий год, как Елена – вдова. Но боль утраты все не стихает...
прочитано 1614 раз

Не проходит ни дня, ни минуты, чтобы Елена Этуш не вспомнила своего гениального мужа. И почти все посты в социальных сетях она посвящает ему. "Там будешь горе горевать", – как писал Грибоедов. "Для меня это последний день, когда я видела Владимира Абрамовича ЖИВЫМ. И теперь это навсегда", – так писала она про 8 марта.

ПО ТЕМЕ

"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Через день опубликовала фото могилы на Новодевичьем кладбище – теперь вдова так бывает часто. Но вдруг она решила декорировать и без того красивый памятник. "Черная роза – эмблема печали...Купила для Владимира Абрамовича вот такую розу в колбе. Она настоящая, только забальзамированная. Как фараон. Говорят, пять лет стоять будет", – сообщила она поклонникам.

Уход 96-летнего Этуша из жизни стал ударом для его роскошной молодой жены. "Я до сих пор не могу смотреть никаких видео с Владимиром Абрамовичем, – смахивает она слезу. – Слишком больно! Вот репетиция "Пристани" (спектакль в 2 действиях по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо, который вышел в театре имени Вахтангова в 2011 году – Прим. ред.). Снимала я. А смотреть не могу. Как будто раскаленной кочергой прямо мне в сердце и там ею шуруют!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 13:30 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

комментарии

Ответить:

Гость659654
Пожаловаться Ответить
96-летнего ударом??????? она думала, что он вечный?????? хорошо человек пожил, долго и очень плодотворно!!! Будем его помнить всегда..чего печалиться.?
Гость660478
Пожаловаться Ответить
Отвратительно, когда молодые со стариками спят, фу.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рассказавшая о проблемах с алкоголем певица МакSим публично оголилась

Певица решила не стесняться

Шоу-бизнес

"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы

Стриптизер шокировал публику
Шоу-бизнес

"Показуха!": россияне не поверили в искренность экс-возлюбленного Бузовой

Блогера крепко приложили
Шоу-бизнес

"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

Артист схватился за голову

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+