Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша

Не проходит ни дня, ни минуты, чтобы Елена Этуш не вспомнила своего гениального мужа. И почти все посты в социальных сетях она посвящает ему. "Там будешь горе горевать", – как писал Грибоедов. "Для меня это последний день, когда я видела Владимира Абрамовича ЖИВЫМ. И теперь это навсегда", – так писала она про 8 марта.
Через день опубликовала фото могилы на Новодевичьем кладбище – теперь вдова так бывает часто. Но вдруг она решила декорировать и без того красивый памятник. "Черная роза – эмблема печали...Купила для Владимира Абрамовича вот такую розу в колбе. Она настоящая, только забальзамированная. Как фараон. Говорят, пять лет стоять будет", – сообщила она поклонникам.
Уход 96-летнего Этуша из жизни стал ударом для его роскошной молодой жены. "Я до сих пор не могу смотреть никаких видео с Владимиром Абрамовичем, – смахивает она слезу. – Слишком больно! Вот репетиция "Пристани" (спектакль в 2 действиях по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо, который вышел в театре имени Вахтангова в 2011 году – Прим. ред.). Снимала я. А смотреть не могу. Как будто раскаленной кочергой прямо мне в сердце и там ею шуруют!
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