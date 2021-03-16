Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память

Через несколько недель Сергею исполнится 38 лет, он – тот самый артист, образ которого ассоциируется у публики с улыбкой и бесконечным позитивом. Однако и в его жизни случались невероятно тяжелые события.

Самым болезненным из них стала трагическая гибель старшего брата исполнителя. Шесть лет назад Павел попал в страшное ДТП. Несколько дней все верили и надеялись на чудо. Мужчина лежал в реанимации, там за его жизнь отчаянно боролись медики.

К несчастью, все попытки вернуть Павла к жизни оказались тщетны. Сергей верит, что любимый брат стал его ангелом и теперь оберегает его от зла и несчастий с небес. Лазарев однажды отмечал, что всегда был вспыльчивым и импульсивным, а от брата веяло спокойствием. Каждый год он трогательно вспоминает его и публикует посты в своем личном блоге в "Инстаграм". Этот не стал исключением.

"Пашка! Брат!" – обратился певец к любимому человеку. Артист рассказал, что 15 марта Павлу исполнилось бы 43 года. "Помню! Скучаю!" – завершил он. Сергей Лазарев выложил теплую совместную фотографию: на ней счастливые братья сидят в обнимку и искренне улыбаются. Звезду поддержали многие коллеги. Среди них Ирина Дубцова, Ани Лорак, Олег Влади, Максим Галкин и другие.

Поклонники прочувствовали всю боль своего кумира и оставили множество теплых слов под публикацией. Некоторые рассказали и свои истории. "Как горько терять родных. А вы, Сергей – настоящий брат и хороший сын", "Вы так похожи. Светлая память", "Как же Вы похожи...Сил Вам, Сергей, и терпения", "Помолчим и вспомним вместе", – писали они.