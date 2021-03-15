"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

В какой-то момент на сцене появился артист в костюме змеи. Все недоумевали: кто же скрывается под ним, но тут предположения появились у Регины Тодоренко. Она заявила, что крайне умело свой голос меняет певица Нюша и тут же обнаружила несколько совпадений между образом неизвестной звезды и жизнью исполнительницы.
Регина уточнила у Змеи, хорошие ли у нее отношения с королем Львом. На что та дала положительный ответ. Обрадовавшись, Тодоренко воскликнула, что это может обозначать лишь одно: их дочь – Симба!
На этом моменте не выдержал Филипп Киркоров. "Как?!" – воскликнул опешивший артист. "Что, серьезно?! Ребенка назвали...Симбой...Да, ладно?!" – шокировано произносил он. Искренне удивленный Филипп Бедросович просто не смог сдержать эмоций.
"Симба Игоревна", – добил звезду новой информацией Александр Ревва. "Вы серьезно сейчас?!" – недоумевал схватившийся за голову Киркоров. Он подчеркнул, что потрясен выбором Нюши и ее супруга.
Напомним, несмотря на неподдельное удивление поп-короля отечественной эстрады, необычное имя малышки обсуждали еще несколько лет назад. Тогда пользователи Сети поставили под сомнение решение родителей назвать девочку как львенка из культового мультфильма 90-х. Однако пара всем довольна, а Симбе сейчас уже два года.
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