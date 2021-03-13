Разведенка Асмус намекнула на замену Харламову

Россияне интересуются, есть ли сейчас в жизни актрисы любимый мужчина. В свое инстаграм-аккаунте она высказала возмущение слухами, которые о ней ходят.
Кристина Асмус спросила фолловеров, с чего они взяли, что она свободна. Она не понимает, как по постам о театре или с дочерью подписчики сделали вывод, что у нее до сих пор никого нет. "Я ни на что не намекаю", – заинтриговала знаменитость.
Также артистка затронула тему фильма "Текст". Она с сарказмом отметила, что многие до сих пор полагают, что постельная сцена была настоящей.
Напомним, о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно полгода назад. Звезды прожили в браке восемь лет. Инициатором развода была актриса.
Как писали "Дни.ру", ранее знаменитость поведала, в каких отношениях она находится с экс-супругом. Кристина Асмус призналась, что они сложные, поскольку бывший мж на нее в обиде за ее решение не бороться за сохранение семьи.
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