Разведенка Асмус намекнула на замену Харламову

Кристина Асмус ответила на популярные вопросы поклонников. В частности, звезда скандального фильма "Текст" высказалась о личной жизни после расставания с комиком.

Россияне интересуются, есть ли сейчас в жизни актрисы любимый мужчина. В свое инстаграм-аккаунте она высказала возмущение слухами, которые о ней ходят.

Кристина Асмус спросила фолловеров, с чего они взяли, что она свободна. Она не понимает, как по постам о театре или с дочерью подписчики сделали вывод, что у нее до сих пор никого нет. "Я ни на что не намекаю", – заинтриговала знаменитость.

Также артистка затронула тему фильма "Текст". Она с сарказмом отметила, что многие до сих пор полагают, что постельная сцена была настоящей.

Напомним, о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно полгода назад. Звезды прожили в браке восемь лет. Инициатором развода была актриса.

Как писали "Дни.ру", ранее знаменитость поведала, в каких отношениях она находится с экс-супругом. Кристина Асмус призналась, что они сложные, поскольку бывший мж на нее в обиде за ее решение не бороться за сохранение семьи.