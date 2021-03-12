Разведенная Асмус сделала заявление о следующем ребенке

Будущая звезда появилась на свет в многодетной семье. Она с детства мечтала о нескольких сыночках и дочках.
В своем инстаграм-аккаунте Кристина Асмус ответила на вопросы фолловеров. В частности, она поведала, что отношения с бывшим мужем Гариком Харламовым у знаменитости продолжают оставаться сложными. Комик не может простить экс-супруге решения о разводе.
Также звезда призналась, что хотела бы иметь сына, а еще лучше – много детей. Кристина Асмус завидует мамочкам с тремя-четырьмя наследниками. Что касается имен, то она не любит новомодные варианты. По душе красавице-блондинке простые русские имена.
Напомним, у 32-летней актрисы подрастает дочь Анастасия, рожденная в браке с резидентом комедийного шоу. Артистка и Гарик Харламов считались счастливой и крепкой парой.
В какой-то момент отношения доли трещину, и актриса решила разойтись с отцом своего ребенка. Кристина Асмус обвинила комика в нежелании работать над отношениями.
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