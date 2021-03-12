"Фертильная роковуха": Асмус врезали из-за желания рожать

Известный блогер Елена Миро жестко раскритиковала слова Кристины Асмус о том, что она хочет много детей. Экс-супругу Гарика Харламова обвинили в наигранности.

Прославленная на просторах "Живого Журнала" Елена Миро нередко высказывается о звездных персонах в своем интернет-профиле. Заявление Кристины Асмус о том, что Гарик Харламов никак не может ее простить, а сама она хочет еще родить детей, вызвало у блогера возмущение. Елена Миро считает, что актриса примерила на себя фальшивое амплуа, с помощью которого хочет поправить свое положение в обществе. "Нет, ну а что? Фертильная роковуха — хороший образ", — язвительно отметила женщина.

По словам Елены Миро, Гарик Харламов бросил Кристину Асмус из-за эротической сцены в фильме "Текст", а та пытается внушить народу, что он обижен на нее из-за повышенного мужского внимания. "Нужно же всем показать, что все хотят ее затащить в постель, а муж до сих пор страдает", — выразилась блогер в порыве критики.

Признание Кристины Асмус о том, что в будущем она хочет стать матерью еще нескольких детей, вызвало у Елены Миро лишь иронию. Женщина не верит в искренность актрисы. Блогер убеждена — артистка всего лишь пытается выстроить для себя образ прекрасной жены, которая ни в чем не повинна и обладает массой достоинств в награду для будущего избранника. "Образцовая прямо домохозяйка. И в кино снимается, и любовница, и кулинарка — все достоинства в ней", — объявила Елена Миро о Кристине Асмус.

