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Мать схватила за волосы загулявшую Лободу

Мать схватила за волосы загулявшую Лободу

Накануне Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Артистка рассказала ведущему о своем бурном подростковом периоде.
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Как отметила знаменитость, у нее всегда были прекрасные отношения с мамой (кстати, 12 марта родительница певицы отметила день рождения). Однако однажды они все же крупно поссорились. Это случилось, когда Светлане Лободе было около 17 лет.

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 Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Видимо, гормоны в тот период еще бушевали, вот девушка и бунтовала против родительской опеки. Как-то раз подросток явилась домой после вечеринки слегка подшофе, да еще и с выкрашенными в зеленый цвет волосами.

"Когда она увидела, схватила за волосы и в ванную меня", – вспоминает Светлана Лобода. Мама поспешила вымыть голову загулявшего тинейджера хной. Артистка отметила, что на самом деле ее родительница очень добрый и отзывчивый человек, и тот инцидент в подростковом возрасте чуть ли не единственный конфликт за всю жизнь.

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за наряда Светланы Лободы, в котором она появилась на шоу "Голос. Дети". Певица предстала перед зрителями и участниками конкурса в платье с глубоким декольте. Тогда некоторые пользователи Сети возмутились откровенному наряду исполнительницы, отметив, что он не соответствует формату передачи.

Впрочем, у звезды свое мнение на этот счет. Она заявила, что участники "Голос. Дети" еще слишком маленькие и им все равно на нее вырез.

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Светлана Лобода. Фото: пресс-служба Светланы Лободы
Автор: 13 марта 2021, 12:31 Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
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Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

комментарии

Ответить:

Гость658163
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Ужас, столько ошибок в рассказе. )))Автор, хоть бы не позорилась🤦‍♀️ Информация так вообще очень познавательная👍
Гость644550
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Видимо у Лободы дефицит одежды,так как в этом наряде уже не в первой передаче сидит.
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