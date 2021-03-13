Мать схватила за волосы загулявшую Лободу

Накануне Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Артистка рассказала ведущему о своем бурном подростковом периоде.

Как отметила знаменитость, у нее всегда были прекрасные отношения с мамой (кстати, 12 марта родительница певицы отметила день рождения). Однако однажды они все же крупно поссорились. Это случилось, когда Светлане Лободе было около 17 лет.

Видимо, гормоны в тот период еще бушевали, вот девушка и бунтовала против родительской опеки. Как-то раз подросток явилась домой после вечеринки слегка подшофе, да еще и с выкрашенными в зеленый цвет волосами.

"Когда она увидела, схватила за волосы и в ванную меня", – вспоминает Светлана Лобода. Мама поспешила вымыть голову загулявшего тинейджера хной. Артистка отметила, что на самом деле ее родительница очень добрый и отзывчивый человек, и тот инцидент в подростковом возрасте чуть ли не единственный конфликт за всю жизнь.

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за наряда Светланы Лободы, в котором она появилась на шоу "Голос. Дети". Певица предстала перед зрителями и участниками конкурса в платье с глубоким декольте. Тогда некоторые пользователи Сети возмутились откровенному наряду исполнительницы, отметив, что он не соответствует формату передачи.

Впрочем, у звезды свое мнение на этот счет. Она заявила, что участники "Голос. Дети" еще слишком маленькие и им все равно на нее вырез.