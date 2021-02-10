"С ужасом думаю, что это навсегда": страшные изменения в организме инфицированной вдовы Этуша

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. "Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы. Первый год прожили гражданским браком, и за это время стало совершенно понятно, что мы семья, друг другу совершенно подходим", – вспоминала она. Они прожили вместе почти 20 лет. Все это время Елена была в тени знаменитого мужа. А сегодня ее имя без конца мелькает в прессе. Ее тяжелая болезнь дала журналистам очередной повод.



прочитано 292 раза