"С ужасом думаю, что это навсегда": страшные изменения в организме инфицированной вдовы Этуша

Все последние недели Елена Этуш подробно сообщала о борьбе с коронавирусом на своей странице на "Фейсбуке". "Наконец обоняние и вкус пропали. Теперь все как у людей", "Есть ничего не хочу. Лезет почему-то только пюре с маслом и молоком, сосиски и пельмени с индейкой. О кофе даже думать не могу", "Сегодня вообще ничего есть не могу. Только пью. А есть лекарства, которые на пустой желудок нельзя", "Я в больнице. Поражение легких средней степени тяжести. Проценты пока не посчитали", "Мне сегодня лучше. Но пока на кислороде и не встаю. Продолжаю лечение. Вроде проснулся аппетит" – регулярно извещала вдова Этуша общественность.
Сейчас все самое страшное позади. Но недуг до конца не отступил – в организме инфицированной коронавирусом вдовы случились страшные изменения. "Переболевшие братцы! Поделитесь опытом: у кого когда вернулись обоняние и вкус? – взывает несчастная. – У меня сегодня ровно месяц, как пропали. Сильные запахи чувствую еле-еле. Остальные не чувствую вообще. Оттенки вкуса чувствую только горькое, кислое или соленое. С ужасом думаю, что это навсегда".
Чтобы развить легкие, вдова Этуша теперь регулярно занимается дыхательной гимнастикой при помощи специального тренажера. Да и двигаться пока тяжело. "С ходьбой у меня пока не очень – задыхаюсь и ослабела. Но физические нагрузки необходимы, и мышцы надо накачивать. Поэтому велотренажёр сейчас – мое все", – уверяет 55-летняя Елена Этуш.
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