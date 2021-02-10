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Шоу-бизнес

"С ужасом думаю, что это навсегда": страшные изменения в организме инфицированной вдовы Этуша

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. "Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы. Первый год прожили гражданским браком, и за это время стало совершенно понятно, что мы семья, друг другу совершенно подходим", – вспоминала она. Они прожили вместе почти 20 лет. Все это время Елена была в тени знаменитого мужа. А сегодня ее имя без конца мелькает в прессе. Ее тяжелая болезнь дала журналистам очередной повод.
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Все последние недели Елена Этуш подробно сообщала о борьбе с коронавирусом на своей странице на "Фейсбуке". "Наконец обоняние и вкус пропали. Теперь все как у людей", "Есть ничего не хочу. Лезет почему-то только пюре с маслом и молоком, сосиски и пельмени с индейкой. О кофе даже думать не могу", "Сегодня вообще ничего есть не могу. Только пью. А есть лекарства, которые на пустой желудок нельзя", "Я в больнице. Поражение легких средней степени тяжести. Проценты пока не посчитали", "Мне сегодня лучше. Но пока на кислороде и не встаю. Продолжаю лечение. Вроде проснулся аппетит" – регулярно извещала вдова Этуша общественность.

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Инфицированную вдову Этуша отключили от аппарата с кислородом

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Сейчас все самое страшное позади. Но недуг до конца не отступил – в организме инфицированной коронавирусом вдовы случились страшные изменения. "Переболевшие братцы! Поделитесь опытом: у кого когда вернулись обоняние и вкус? – взывает несчастная. – У меня сегодня ровно месяц, как пропали. Сильные запахи чувствую еле-еле. Остальные не чувствую вообще. Оттенки вкуса чувствую только горькое, кислое или соленое. С ужасом думаю, что это навсегда".

Чтобы развить легкие, вдова Этуша теперь регулярно занимается дыхательной гимнастикой при помощи специального тренажера. Да и двигаться пока тяжело. "С ходьбой у меня пока не очень – задыхаюсь и ослабела. Но физические нагрузки необходимы, и мышцы надо накачивать. Поэтому велотренажёр сейчас – мое все", – уверяет 55-летняя Елена Этуш.

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Автор: 10 февраля 2021, 10:21 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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