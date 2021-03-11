"Малышка очень милая": Панин ошарашил публику снимком с ребенком

На снимке, опубликованном в инстаграм-аккаунте артиста, Алексей Панин держит малышку на руках, нежно обнимая. Он отметил, что сейчас девочка стала уже настоящим "человечищем".
Кадр вызвал восхищение у поклонников звезды. Они сошлись во мнении, что актер является любящим и заботливым отцом. "Принцесса, папина доча", "Малышка очень милая, как и Алексей", – осыпали комплиментами Алексея Панина и его дочь фолловеры.
Напомним, ранее актер вместе с Нюсей переехали жить в Испанию. К слову, воспитанием дочери он занимается очень давно. В свое время знаменитости удалось забрать дочь у избранницы, модели Юлии Юдинцевой.
Отметим, что помимо преданных поклонников у Алексея Панина множество ненавистников. Не секрет, что актер славится своими эпатажными выходками сексуального характера. Некоторые считают, что артист аморален и не может дать должного воспитания дочери.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году в интернете появилось откровенное видео секс-игрищ Алексея Панина. В нем показано, женщина удовлетворяет артиста ногой. На нападки скандалист честно ответил, что на кадрах именно он.
Популярные темы форума
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?