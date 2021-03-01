Ведущий "Дома-2" вскрыл реальную причину скандала Цивина и Дрожжиной с наследством Баталова

Скандал с присвоением наследства величайшего советского актера Алексея Баталова разразился после обвинений со стороны его вдовы. Вот уже несколько месяцев на глазах у всей страны обсуждаются подробности семейной жизни актера и денежные вопросы. Теперь в деле появился новый поворот. прочитано 551 раз Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и ее больная ДЦП дочь Мария заявляли, что их друзья, актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин мошенническим способом выманили у них деньги и квартиры. Якобы воспользовавшись положением убитой горем вдовы они оформили на себя их имущество. ПО ТЕМЕ Стало известно о связи покойного Спартака Мишулина со скандально известными Цивиным и Дрожжиной Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал реальную причину скандала. По его мнению, Дрожжина и Цивин просто хотели прославиться за счет звездной семьи Баталова. Они чувствовали себя наравне с ними в их окружении.

Беккужев считает, что не стоит преждевременно обвинять пару и навешивать на них ярлык мошенников. Во-первых, в этом совершенно точно должно разобраться следствие. А во-вторых, звезда шоу "Дом-2" считает, что изначально Дрожжина и Цивин не хотели такого скандала. Никакой корысти в их помыслах не было. Дрожжина не стала великой актрисой, но прославиться ей очень хотелось. «Очевидно, что Цивин и Дрожжина – люди достаточно тщеславные. На мой взгляд, им нравилось быть на виду, находиться в центре внимания", – рассказал Беккужев. Напомним, ранее стало известно, что Никита Михалков отправлял семье покойного Алексея Баталова крупные суммы денег, которые пропали. Сейчас странные махинации с финансовыми пожертвованиями изучают правозащитники. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

комментарии