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Стало известно о связи покойного Спартака Мишулина со скандально известными Цивиным и Дрожжиной

Стало известно о связи покойного Спартака Мишулина со скандально известными Цивиным и Дрожжиной

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В шоу телеканала НТВ "Новые русские сенсации" дочь Спартака Мишулина рассказала, что в молодости Наталья Дрожжина была соседкой любовника Галины Брежневой Бориса Буряце. Якобы 30 лет назад актриса тайно вышла замуж за солиста Большого театра.
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Борис Буряце был арестован в конце 1981 года, из-за чего его квартиру обыскали. Понятым этого процесса стал Спартак Мишулин, который также жил по соседству. По словам дочери народного артиста, он отказался присутствовать во время подсчета драгоценностей солиста Большого театра.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Непонятно, почему понятым не стала Наталья Дрожжина, которая жила гораздо ближе. Любопытно, что актриса имела две квартиры, в то время как Мишулин, будучи народным артистом, удостоился лишь небольшой двушки.

Важно понимать: многоквартирный дом был построен специально для знаменитых деятелей искусства, приобрести недвижимость просто так было невозможно. Каким образом Дрожжина, известная лишь второстепенными ролями, завладела таким имуществом, точно неизвестно. Карина Мишулина предполагает, что Наталья Георгиевна воспользовалась случаем, когда не было иных претендентов на получение квартир.

Дочь народного артиста прекрасно помнит как Дрожжину, так и ее супруга Цивина, поскольку они дружили со Спартаком Васильевичем. Со временем юрист сблизился с Мишулиным, поскольку оба были увлечены старыми автомобилями.

Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин стали скандально известными из-за наследства Алексея Баталова. Якобы супруги оставили вдову артиста Гитану Леонтенко без средств к существованию, переписав на себя полагающееся ей имущество. Актрисе и юристу, которых обвиняют в мошенничестве, грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: 21 февраля 2021, 18:15 Источник: НТВ / "Новые русские сенсации" ✓ Надежный источник

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