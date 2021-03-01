Липосакция? Манукян предстал перед россиянами во всей красе после слухов об операции

Однако на следующий день артист уже вышел на связь и сообщил, что операция была плановой. Он выглядел измученным, еле говорил и отмечал, что голоса у него нет. Несколько дней Дава показывался в Сети с перемотанной головой, что породило множество слухов.
Позднее певец рассказал, что с ним все в порядке, и он планирует вернуться в строй очень скоро. Давид успокоил поклонников и пообещал им запустить новые интересные проекты. Однако на этом история не завершилась.
Одна из клиенток медицинского учреждения, в котором находился исполнитель связалась с журналистами и заявила, что он якобы сделал липосакцию. По словам женщины, артист решился на подтяжку спины, живота и подбородка. Тогда многие СМИ предположили, что скоро мы увидим рэпера в совершенно новом образе.
Накануне стало известно, что Манукяна, наконец, выписали. Он выложил новое видео. На кадрах артист гордо идет по дороге под музыку в кожаной куртке, темных брюках и белой водолазке. Он выглядит свежим и здоровым, однако о других изменениях пока однозначно говорить рано. "Сильно не бесись там", – подписала звезда.
В следующих "историях" Давид рассказал, что на днях у него пройдет концерт в Новосибирске, а также ответил на вопрос о том, почему он лежал в больнице. "Потому что был плохим мальчиком и плохо себя вел", – пошутил исполнитель, игриво подмигнув всем интересующимся.
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