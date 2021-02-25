"Липосакция": перенесшего операцию Манукяна сдали с потрохами

Давид рассказал подписчикам, что с ним все в порядке, а операция была плановой. Он призвал поклонников прекратить волноваться за него и заверил, что очень скоро снова порадует их новыми проектами и позитивным контентом.
Также Манукян отметил, что не хотел ничего объяснять, но понял, что он – блогер, и все ждут от него ответов на вопросы. Артист подчеркнул, что показал все как есть и абсолютно не был настроен "ныть".
Поклонники искренне переживали за кумира, но, видимо, он решился на операцию вовсе не по медицинским показаниям. Стало известно, что сейчас рэпер лежит в GMTClinic. Престижное учреждение специализируется на косметологии и эстетической медицине. Журналисты предположили, что он не был доволен собственной формой, а многочисленные тренировки к проекту "Танцы со звездами" в полной мере не помогли ему разобраться с проблемными зонами.
Посетительница клиники сообщила, что в День защитника отечества Давид Манукян якобы сделал липосакцию спины, живота и подбородка. Женщина подчеркнула, что операцию провел лучший специалист клиники по липомоделированию, а накануне к артисту приходили родители и неизвестная девушка. Теперь некоторые СМИ полагают, что скоро певец предстанет перед публикой свежим и подтянутым.
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