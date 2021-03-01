Дочь Гузеевой в свадебном платье порезвилась с подругой

На фото дочь Ларисы Гузеевой вместе с подругой резвится в снегу и бегает по льду на Патриарших прудах в Москве. Наряд для фотосессии девочки выбрали довольно необычный. Они предстали в свадебных платьях в стиле ретро. В руках модели держат замысловатые букеты из веток.
На фотографиях дочь Ларисы Гузеевой обнимает подругу, держит ее за руку, также девочки тянутся друг к другу в поцелуе. На одном из снимков Ольга Бухарова показывает руку с кольцом на безымянном пальце. Впрочем, скорее всего, она надела украшение только для фотосессии.
Вероятно, снимки сделаны еще до того, как наследница телесвахи повредила ногу. Напомним, в начале февраля дочь Ларисы Гузеевой призналась, что упала "по пьяни" и неудачно приземлилась на колено. В итоге девушке потребовалась операция.
Тогда телеведущая в личном блоге призналась, что невероятно переживала за свою Лелю. Она отметила, что девушке очень больно, ей даже пришлось носить специальный бандаж. Лариса Гузеева всячески старалась порадовать девочку. "Сердце бы вырвала отдала, только бы у нее все зажило побыстрее", – заявила артистка. Чтобы сделать наследнице приятное, она заказала для нее огромный торт, который украсили свежими ягодами.
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