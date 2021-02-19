Лариса Гузеева раздавлена горем

Вся страна скорбит по народному артисту РСФСР Андрею Мягкову. Коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования близким актера, в частности – ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева.

Андрей Мягков ушел из жизни в четверг, 18 февраля. 82-летний актер скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Церемония прощания со звездой фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" состоится в субботу, 20-го числа, в МХТ имени Чехова. Похоронят народного артиста РСФСР на Троекуровском кладбище.

Лариса Гузеева узнала о смерти Андрея Васильевича от журналистов. Они позвонили ведущей шоу "Давай поженимся!", чтобы та прокомментировала потрясшую страну новость. Артистка взорвалась из-за телефонного звонка. "Я не в курсе!", – выпалила она и прервала разговор.

Вскоре в инстаграм-аккаунте Гузеевой появилось черно-белое фото Мягкова. Под кадром Лариса написала: "Вы были добры ко мне. <...> Покойтесь с миром". Также телеведущая призналась, что благодарна судьбе за знакомство с Андреем Васильевичем.

Напомним, Андрей Мягков и Лариса Гузеева вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Премьера состоялась в 1984 году. Над этой кинокартиной также работали Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Александр Панкратов-Черный, Ольга Волкова и другие именитые артисты.