"Зачем это?": Муцениеце выступила против рейтингового шоу Галкина

В конце 2020 года Агата Муцениеце на своем ютуб-канале запустила новое шоу "МамBook", в рамках которого со знаменитостями и экспертами обсуждает насущные для родителей проблемы. Во время съемок недавнего выпуска актриса, беседуя с психологом Ириной Млодик, подняла тему развития ребенка.

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