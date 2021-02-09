"Зачем это?": Муцениеце выступила против рейтингового шоу Галкина

Агата Муцениеце является мамой двоих детей. Актриса воспитывает дочь Мию и сына Тимофея. В своем шоу "МамBook" знаменитость призналась, что ей не нравится, когда ее наследников постоянно сравнивают с их ровесниками.
Говоря об этом, бывшая жена Павла Прилучного вспомнила рейтинговое шоу Первого канала "Лучше всех!", ведущим которого является Максим Галкин. По мнению Муцениеце, нельзя ребенку ставить в пример других детей. "Максим Галкин, привет! Зачем это?", – обратилась актриса к юмористу.
Ирина Млодик разделила мнение Агаты. Психолог добавила, что такие шоу, как "Лучше всех!", тешат эго родителей, которые рады прихвастнуть талантами своего ребенка. Эксперт также отметил: некоторые дети с ранних лет начинают проявлять какие-либо способности, другие – гораздо позже.
Напомним, в прошлом году Агата Муцениеце стала одной из обсуждаемых знаменитостей. Интерес к ее персоне возрос после того, как актриса расторгла брак с Павлом Прилучным. Пользуясь своей популярностью, звезда сериала "Закрытая школа" запустила ютуб-шоу "Честный развод", которое очень понравилось зрителям.
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