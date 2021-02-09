"Программа уничтожения рода": вскрылась пугающая причина бездетности внука Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на модели Алене Красновой четыре года назад. Пара не торопится заводить детей, объясняя это желанием насладиться путешествиями и друг другом. Впрочем, экстрасенс, психолог и многодетная мать Мирослава Коллавини считает, что в этой ситуации не все так однозначно. В беседе с "Дни.ру" она поделилась своими опасениям.

"Не факт, что они отказываются от потомства, возможно, у них есть проблемы. Когда у супругов есть проблемы, не будут же они кричать о них на всю Ивановскую. Обычно в таких случаях говорится, мол, мы попозже, нам пока рано", – отметила собеседница издания "Дни.ру".

Впрочем, экстрасенс не стала отрицать, что в целом сейчас среди молодежи прослеживается некая тенденция на "отложенное" родительство. Учитывая современные технологии, женщина уже в 45 лет не считается старородящей, поэтому многие отказываются от естественности, уверенные в том, что смогут заиметь детей и после окончания репродуктивного возраста. "Хорошо, если они просто откладывают рождение потомства", – добавляет психолог.

По мнению Мирославы Коллавини, каждый человек несет в себе программу своего рода. Как отметила психолог, у россиян в подсознании заложено много негатива в силу различных войн и революций.

"Практически нет ни одного человека, у которых бы в роду никто не делал никаких действий, которые кармически бы не отразились на следующих поколениях. Таким образом формируется программа уничтожения рода. Где род послабее, начинаются проблемы с деторождением, либо дети рождаются с патологиями, то есть тоже идет программа на уничтожение рода", – заявила Мирослава Коллавини в беседе с "Дни.ру".

По словам экстрасенса, многие уже приходят в этот мир с неким "вирусом", который мешает появлению потомства. "То, что сознание еще не осознало, подсознание уже получило эту команду и толкает организм на какой-то деструктив", – говорит Мирослава Коллавини.

Как отметила экстрасенс, поколение, которое появилось на свет до 90-х или застало те годы, пока готово становиться родителями. "Они бойцы, а те, кто родился позже, они уже созерцатели. Новые технологии, интернет, развитие других ценностей, другой взгляд на жизнь, бытовая неприспособленность. Наше поколение не пугало появление детей, если, например, нет отдельной комнаты для ребенка", – говорит Мирослава Коллавини в беседе с "Дни.ру".