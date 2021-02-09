В стрессе и депрессии: Максакова покинула страну после грязных разборок на Первом канале

"Маша выглядит замечательно: видно, что она следит за модой и не жалеет на свой внешний вид, – похвалила дочь Людмилы Максаковой известный дизайнер Аника Керимова. – Платья такого фасона сейчас в тренде. Прекрасно, что она дополнила свой образ черным кожаным поясом. Это позволяет визуально сделать акцент на ее роскошной фигуре, на талии".
"Желтый цвет платья, который выбрала Маша, тоже оправдан, – продолжает Аника. – Сейчас в жизни Марии происходят непростые времена – она не может найти общий язык с родной матерью. Конечно, это сказывается не самым лучшим образом на ее душевном состоянии. Поэтому с помощью нарядов ярких расцветок она пытается избавиться от депрессии".
"Я слышала об общих знакомых, что Маше сейчас очень непросто именно в психологическом плане, все происходящее – стресс для нее. Но и понятно не каждый мужчина выдержит такие события в своей жизни. А перед нами хрупкая девушка. В своей новой коллекции я тоже использую яркие расцветки. Потому что у многих женщин сейчас непростое психологическое состояние, им хочется разгрузиться с помощью одежды", – полагает Керимова.
"Маша уже уехала в Киев, к своему ребенку, – заключили Керимова. – У нас с ней много общих знакомых. Вскоре она вернется в Москву снова. Она хочется наладить отношения со своей великой мамой. И я от души ей желаю этого".
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