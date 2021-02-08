"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова

Скандал между звездами произошел из-за критики в адрес Валерии. 27 января Сергей Шнуров обратился в правоохранительные органы после угрозы продюсера треснуть музыканта "по башке".
Иосиф Пригожин сообщил, что не интересуется ходом этого процесса и вычеркнул певца из своей жизни. Говоря о своем оппоненте, муж певицы Валерии не постеснялся в выражениях, употребив мат.
Продюсер отметил, что после болезни ему не до Сергея Шнурова. Он занимается собственным здоровьем. Иосиф Пригожин назвал артиста трусливым и мерзким. "Дешевая девочка просто, слюнтяй, вонючка", – вылил ушат помоев на певца супруг Валерии.
Иосиф Пригожин добавил, что оппонент просто недостоин его внимания. Ранее продюсер посоветовал Шнурову обратиться к психиатру после критики в адрес своей жены.
Как писали "Дни.ру", в целом Иосиф Пригожин считает всю эту историю всего лишь пиаром перед выборами в Госдуму. Сергей Шнуров является депутатом и скоро будет переизбираться. Соответственно, ему нужно как можно больше фигурировать в медийном пространстве.
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