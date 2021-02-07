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Как проститутка: бесстыжий Панин в женском белье устроил групповуху

Как проститутка: бесстыжий Панин в женском белье устроил групповуху

Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лауреат Государственной премии России Алексей Панин прошел, как известно, и Крым, и Рым. Он скользил ртом по мужскому органу и противоположной стороной тела насаживался на ногу, онанировал под кустами и бегал в женском исподнем по двору. Апофеозом же стали нежности с собакой, о которых много писали. Но сексуальная фантазии актера поистине безгранична!
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Алексей Панин устроил дома веселую групповую вечеринку. Две прелестницы в белье и он. Тоже в женском. Ах, как идет нежному Алексею женский кружевной бюстгальтер, как подчеркивает его фигуру! А подвязки, а пояс! Иная женщина позавидует тому, как кокетливо облегают они волосатую мужскую ногу.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Смотришь на актера в таком обличии проститутки и понимаешь, почему его хотят и мужчины, и женщины. У мертвого встанет, как говорится! Но так и хочется процитировать ему Лермонтова, который призывал любителей сексуальных утех: "Не води так томно оком, // Круглой жопкой не верти, // Сладострастьем и пороком // Своенравно не шути".

А что дальше случилось между одетым в женское Паниным и его подружками-хохотушками? Это актер, знакомый по фильмам "Жмурки" и "Звезда" оставил за кадром. Как писал все тот же Михаил Юрьевич, "Но занавес пора задернуть над картиной, // Пора, чтоб похвалу неумолимый рок //Не обратил бы мне в язвительный упрек".

Зато этот кадр отдыха 43-летнего Фавна и юных нимф открыл простор для язвительных комментариев пользователей "Инсраграма". "Встреча одноклассников?", "Скажите пожалуйста, как к этому относится ваша дочь? Ей за вас не стыдно? Или она уже все видела?", "Футболистов позовите, у них ноги", – глумятся люди.

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Публикация от Алексей Панин. �� (@actor_ap)

Напомним, недавно Панин откровенно заявил на всю страну: " Мы – извращенцы! И ноги мне в попу тоже засовывают!"

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Автор: 7 февраля 2021, 15:26 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Калашникова спелась с Паниным

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