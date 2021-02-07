Как проститутка: бесстыжий Панин в женском белье устроил групповуху

Алексей Панин устроил дома веселую групповую вечеринку. Две прелестницы в белье и он. Тоже в женском. Ах, как идет нежному Алексею женский кружевной бюстгальтер, как подчеркивает его фигуру! А подвязки, а пояс! Иная женщина позавидует тому, как кокетливо облегают они волосатую мужскую ногу.
Смотришь на актера в таком обличии проститутки и понимаешь, почему его хотят и мужчины, и женщины. У мертвого встанет, как говорится! Но так и хочется процитировать ему Лермонтова, который призывал любителей сексуальных утех: "Не води так томно оком, // Круглой жопкой не верти, // Сладострастьем и пороком // Своенравно не шути".
А что дальше случилось между одетым в женское Паниным и его подружками-хохотушками? Это актер, знакомый по фильмам "Жмурки" и "Звезда" оставил за кадром. Как писал все тот же Михаил Юрьевич, "Но занавес пора задернуть над картиной, // Пора, чтоб похвалу неумолимый рок //Не обратил бы мне в язвительный упрек".
Зато этот кадр отдыха 43-летнего Фавна и юных нимф открыл простор для язвительных комментариев пользователей "Инсраграма". "Встреча одноклассников?", "Скажите пожалуйста, как к этому относится ваша дочь? Ей за вас не стыдно? Или она уже все видела?", "Футболистов позовите, у них ноги", – глумятся люди.
Напомним, недавно Панин откровенно заявил на всю страну: " Мы – извращенцы! И ноги мне в попу тоже засовывают!"
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