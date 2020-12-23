Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком

"Вы увидите бедное дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его", – писал Михаил Салтыков-Щедрин в книге "За рубежом" в 1880 году.
Прошло 140 лет. И сегодня в далекой и теплой Испании актера Алексея Панина радует не молоко, а прекрасно пиво.
Одно плохо – рядом нет верного друга, который обычно ублажает актера раком. "Сижу на чужбине и тоскую по России, – признался томящийся Панин – Где же там мои? Комар с раками..."
Комар – известный актер театра и кино, член Союза Кинематографистов Олег Комаров. Он – известный любитель зимней рыбалки и знатный специалист по ракообразным. Увы, сегодня он далеко от Панина и порадовать его не сможет раком....
Напомним, Алексей Панин известен по фильмам "Звезда" Николая Лебедева, "Жмурки" Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу "Солдаты". Время от времени в сети появляются провокационные ролики с его участием, после которых народ начинает обвинять актера в гомосексуализме, эксгибиционизме и порнографии.
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