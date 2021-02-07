"В ножки падай и целуй": мать Манукяна поиздевалась над оскорбленной Бузовой

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало скандальным из-за громких заявлений телеведущей. Поп-дива рассказала, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку и изменял. И если блогер долгое время не комментировал высказывания бывшей избранницы, то его мать не смогла держать себя в руках.

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