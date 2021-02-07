"В ножки падай и целуй": мать Манукяна поиздевалась над оскорбленной Бузовой

Несколько недель назад мать Давида Манукяна после резких высказываний Ольги Бузовой за словом в карман не полезла и встала на защиту сына. Анна назвала ведущую реалити-шоу "Дом-2" алкоголичкой и шлюхой. Женщина дала понять, что не верит телезвезде.
Слова несостоявшейся свекрови шокировали Ольгу. Поющая телеведущая заявила, что ее родители никогда не опустились бы до такого. Спустя некоторое время мать Манукяна обозначила, что не жалеет о своем поступке. Она вновь нелестно высказалась о Бузовой.
Так, один из поклонников Манукяна поинтересовался, почему у блогера такая невоспитанная мать. Отвечая на комментарий пользователя "Инстаграм", Анна с издевкой написала: "А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй". По мнению женщины, можно забыть о культурном поведении, если на сына клевещут.
Напомним, о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало известно после того, как телеведущая отметила 35-летия. Вскоре блогер представил общественности лирический трек "Обнулила", из-за чего теперь многие считают, что разрыв отношений – лишь пиар-кампания знаменитостей.
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