Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

Для семьи Аллы Пугачевой поездки в Латвию стали традицией. Светская чета ежегодна отправлялась на отдых в Юрмалу, отдавая предпочтение комфортному прибалтийскому климату. Однако в 2020 году певица смогла похвастаться лишь памятными снимками, сделанными на побережье.

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