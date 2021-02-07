Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

Примадонна решила не рисковать свои здоровьем и стабильным состоянием наследников. Именно поэтому в 2020 году звездная семья обошлась без моря, песка и палящего солнца, выбрав такую родную деревню Грязь.
Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира. Публика требовала особого внимания со стороны исполнительницы. К слову, большинство поддержало инициативу певицы и тоже осталось дома.
Как известно, Алла Борисовна одна из немногих представительниц российского шоу-бизнеса, кто отказался от заграничного отдыха. Возможно, что Максим Галкин настоял на летних каникулах в деревне Грязь. Ведь шоумен усиленно работал во время пандемии и постоянно уезжал в город.
Ярые поклонники так и не дождались фотографий Примадонны в купальнике, поэтому раскопали целые архивы из прошлогодних поездок артистки. Первым бросился в глаза кадр, сделанный на одном из пляжей в Юрмале. На снимке отчетливо видно, насколько сильно Алла Борисовна похудела ради сногсшибательных фотосессий.
"Это очень эротично! Но вы такая худая. Что тогда случилось?"? – подметили фанаты.
На фото Пугачева предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку. Похоже, что такие изгибы сильно впечатлили подписчиков.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Люди со странностями.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Ищу мужа
А что? В России ничего не происходит?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов