Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Воскресенье
7 февраля
Лента новостей
13:08
Проблемы в постели: Арзамасовой и Авербуху прочат недолгий брак
12:58
"Антонина не чувствует себя второй": женатый Светлаков перестал брать на отдых бывшую супругу
12:57
Впервые с октября: эпидемия коронавируса в России установила новый рекорд
12:38
Свадьба экс-бойфренда Юлии Началовой всполошила народ
12:09
Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
12:02
Господи, спаси: Ослабевшая донельзя вдова Этуша начала задыхаться
12:00
"Совесть не дает покоя": народ высмеял вдову ушедшего из семьи Табакова
11:50
"Отказался расстаться со своим ребеночком": В Сеть утекло "завещание" Грачевского
11:38
Киркоров поселил в своем особняке загадочную знойную брюнетку
11:27
"Лепит из него свою копию": Лукашенко заподозрили в подготовке преемника
11:19
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
10:53
"Я всегда рядом": Навку захлестнули чувства к мужу Заворотнюк
10:53
Сбежал из Москвы: Алибасова в инвалидной коляске заметили в аэропорту
08:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 февраля 2021 года
06:23
Удалось сохранить формы: Беременная Ратаковски разделась догола
04:31
"Были поражены многие органы": как Глаголева боролась с тяжелой болезнью
02:07
Кнут и пряник: Водонаева преподнесла ребенку необычный сюрприз
00:15
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
22:14
Вскрылись скандальные подробности отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера после разрыва
20:03
"Почему я с тобой все эти годы?": Канделаки публично обратилась к молодому мужу
19:21
Саакашвили предупредил Украину о потере территорий после блокировки оппозиционных каналов
17:59
Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"
17:58
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
17:44
Осужденному Ефремову грозит еще один срок
17:26
"Милая, отзовись": Бывший муж Арнтгольц ищет любовь среди поклонниц
17:23
В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей и взрослый
17:13
Сотни тысяч в месяц: у бедствующих вдовы и дочери Баталова обнаружился приличный доход
17:02
Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов
16:47
Звезде Голливуда разрезало веко во время взрыва
16:17
Культовый участник шоу "Дом-2" крестил сына
16:01
Кончаловские, Михалковы и Вертинская с внуком: обнародовано редкое фото знаменитого киносемейства
15:39
Тодоренко ошарашила словами о воспитании сына: Валерьянка и крепкий алкоголь
14:54
Узнавшие о судьбе наследства Виктюка родственники выступили с заявлением
14:15
Пополнил ряды безработных: Дмитрию Шепелеву нашли замену
14:09
После Всебелорусского народного собрания Лукашенко запустит транзит власти – политолог Алесин
14:03
"Земля пусть будет пухом!": Садальский обнародовал печальные детали смерти возлюбленной Высоцкого
13:43
Позвонившая Эрнсту Медведева получила преимущество перед Загитовой
13:20
"Не можешь просто любить": Муцениеце взвыла из-за навалившихся проблем
13:15
"Готовил убийство": Ещенко сообщил неизвестные детали скандала с участием Задорнова
12:58
Пересильд увезла детей за рубеж на фоне проблем у Учителя
12:48
Глюк’oZa оголила грудь перед камерой
12:26
Раскрыта истинная причина возвращения Максаковой в Россию: Квартира в Москве
12:22
"Жгучая красотка": Арзамасова с оголенным торсом бросила вызов россиянам
12:15
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
11:36
"Влюбились друг в друга с Родригезом": Тодоренко объявила о вспыхнувших чувствах
11:33
Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека
11:31
Вскрылись многочисленные измены Тимати
11:03
73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи
11:02
Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился
10:51
Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился
73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи
Бывший любовник жестоко оскорбил Бузову
Политолог Болкунец о визите Лукашенко в Китай: Зачем принимать политического лузера?
Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
Шоу-бизнес
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для семьи Аллы Пугачевой поездки в Латвию стали традицией. Светская чета ежегодна отправлялась на отдых в Юрмалу, отдавая предпочтение комфортному прибалтийскому климату. Однако в 2020 году певица смогла похвастаться лишь памятными снимками, сделанными на побережье.
прочитано 2446 раз

Примадонна решила не рисковать свои здоровьем и стабильным состоянием наследников. Именно поэтому в 2020 году звездная семья обошлась без моря, песка и палящего солнца, выбрав такую родную деревню Грязь.

ПО ТЕМЕ

"Красоточка!": народ поразился внешности подросшей дочери Орбакайте

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира. Публика требовала особого внимания со стороны исполнительницы. К слову, большинство поддержало инициативу певицы и тоже осталось дома.

Как известно, Алла Борисовна одна из немногих представительниц российского шоу-бизнеса, кто отказался от заграничного отдыха. Возможно, что Максим Галкин настоял на летних каникулах в деревне Грязь. Ведь шоумен усиленно работал во время пандемии и постоянно уезжал в город.

Ярые поклонники так и не дождались фотографий Примадонны в купальнике, поэтому раскопали целые архивы из прошлогодних поездок артистки. Первым бросился в глаза кадр, сделанный на одном из пляжей в Юрмале. На снимке отчетливо видно, насколько сильно Алла Борисовна похудела ради сногсшибательных фотосессий.

"Это очень эротично! Но вы такая худая. Что тогда случилось?"? – подметили фанаты.

На фото Пугачева предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку. Похоже, что такие изгибы сильно впечатлили подписчиков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 7 февраля 2021, 11:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Утро начинается с Пугалки! Следом галченок разместит своих деток, и так изо в день. Как же осточертела эта бабка с мочалкой на голове! Как народ любил Пугачеву 30 лет назад, так сейчас ненавидит бабку Алку-пугалку! Сгинь, чума!
Гость
Ответить
Ура! Так хочется посмотреть новые фоточки голенького трупика и пистон свой погонять. Пеллоточку рыжую покажут? Или там из неё лохмотья висят? Не важно! Уже встал мой маркер чёрный!
Гость
Ответить
Гость
Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира?вы,что ееббааннууллииссь?Хотите вызвать блевотный рефлекс у граждан всей России от тошнотворной жидоборуховны?Фаина пивзнер - тухляк из прошлого!
Не нужно отвечать за всех! Побойтесь гнева боженьки- Аллочки! Обвисшая шкура старой кобры- возбуждает определённые слои населения. Грешно спорить о вкусах. Высохшая от постоянного пьянства экс- певица, хоть как- то, должна напоминать о своих бурных похождениях в молодости.
Гость
Ответить
Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира?вы,что ееббааннууллииссь?Хотите вызвать блевотный рефлекс у граждан всей России от тошнотворной жидоборуховны?Фаина пивзнер - тухляк из прошлого!
Гость
Ответить
Старуха, вся высохла как креветка, весит 40 кг
1

Популярные темы форума

Политика

Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов
После Всебелорусского народного собрания Лукашенко запустит транзит власти – политолог Алесин
Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами
Почему Байден угрожает России

Шоу-бизнес

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Господи, спаси: Ослабевшая донельзя вдова Этуша начала задыхаться
"Совесть не дает покоя": народ высмеял вдову ушедшего из семьи Табакова
Киркоров поселил в своем особняке загадочную знойную брюнетку

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Шоу-бизнес

Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

Кадры исхудавшей Примадонны взбудоражили народ
Шоу-бизнес

Проблемы в постели: Арзамасовой и Авербуху прочат недолгий брак

Звездная пара осталась "без фейерверка в спальне"
Шоу-бизнес

"Антонина не чувствует себя второй": женатый Светлаков перестал брать на отдых бывшую супругу

Актер рассказал о личной жизни

Шоу-бизнес

"Совесть не дает покоя": народ высмеял вдову ушедшего из семьи Табакова

Зудина высказалась о разводе Табакова и Крыловой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
"Как натянутая веревка": почему Медведева сбежала от канадского тренера
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+