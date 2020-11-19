Ирина Дубцова раскрыла правду о романе с певцом из "Иванушки International"

Это случилось на съемках песни "Два бездонных океана глаз". Ирина Дубцова сблизилась с Олегом Яковлевым. Тогда поползли слухи об их связи. Пара стала часто появляться на фото вместе. Некоторые не верили в искренность их отношений и говорили, что это пиар. При этом сами музыканты не подтверждали информацию о своем союзе.
Однако недавно Дубцова призналась, что действительно была влюблена в Яковлева. Об этом звезда поведала в ютуб-шоу "Алена, блин!".
"Это не был пиар-роман. Я действительно в какой-то момент своей юности была в него влюблена", – сообщила Дубцова.
Она добавила, что он был положительным и светлым. Певица с грустью вспоминает о нем. Напомним, Олег Яковлев стал частью группы "Иванушки International" в 1998 году. До 2013 года он успешно выступал с коллективом, но потом решил выступать сольно. Через несколько лет он умер. У 46-летнего артиста произошел отказ органов из-за цирроза печени.
Ранее Ирина Дубцова призналась, что разочаровалась в мужчинах. Она считает, что никто из ее знакомых не может ее удивить. "Какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу", рассказывала артистка.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Почему женщины сейчас доминируют?
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Кастовые отношения