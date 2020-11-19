Ирина Дубцова раскрыла правду о романе с певцом из "Иванушки International"

Вокруг отношений певицы Ирины Дубцовой с мужчинами всегда множились сплетни. Недавно она рассказала, что была влюблена в солиста "Иванушек".

Это случилось на съемках песни "Два бездонных океана глаз". Ирина Дубцова сблизилась с Олегом Яковлевым. Тогда поползли слухи об их связи. Пара стала часто появляться на фото вместе. Некоторые не верили в искренность их отношений и говорили, что это пиар. При этом сами музыканты не подтверждали информацию о своем союзе.

Однако недавно Дубцова призналась, что действительно была влюблена в Яковлева. Об этом звезда поведала в ютуб-шоу "Алена, блин!".

"Это не был пиар-роман. Я действительно в какой-то момент своей юности была в него влюблена", – сообщила Дубцова.

Она добавила, что он был положительным и светлым. Певица с грустью вспоминает о нем. Напомним, Олег Яковлев стал частью группы "Иванушки International" в 1998 году. До 2013 года он успешно выступал с коллективом, но потом решил выступать сольно. Через несколько лет он умер. У 46-летнего артиста произошел отказ органов из-за цирроза печени.

Ранее Ирина Дубцова призналась, что разочаровалась в мужчинах. Она считает, что никто из ее знакомых не может ее удивить. "Какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу", рассказывала артистка.