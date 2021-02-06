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Шоу-бизнес

"Не можешь просто любить": Муцениеце взвыла из-за навалившихся проблем

Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что в жизни Агаты Муцениеце вновь началась черная полоса. Экс-супруга звезды "Мажора" недоумевает, почему она постоянно сталкивается лицом к лицу с непростыми ситуациями и настоящими испытаниями.
прочитано 560 раз

Подтверждением стали одни из последних публикаций Агаты в социальных сетях. По словам самой актрисы, с сердечными делами ей крайне не везет. Девушка не может понять, как начать любить, уважать и ценить "просто так".

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Павел Валерьевич Прилучный актер

Похоже, что токсичные отношения с Павлом Прилучным нанесли серьезную психологическую травму звезде. Теперь Муцениеце появляется в социальных сетях с грустными сообщениями и публикациями.

По словам Агаты, она огорчена неудачными романтическими отношениями. Однако доподлинно неизвестно, о каком временном периоде идет речь: о прошлых или нынешних связях говорит артистка.

"Можно остановить эту планету? И я сойду. Ибо трудно тут быть, когда ты не можешь делать все просто так. Просто любить, просто говорить, что думаешь, просто верить, просто жить", – написала Муцениеце.

Остается только гадать, что скрывает Агата от глаз общественности. Поговаривают, что после громкого расставания актриса так и не повстречала достойного мужчину. Известно, что звезда уделяла много времени работе и создавала новые медиа-проекты. Возможно, ей и не хватало времени заново выстраивать личную жизнь.

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Автор: 6 февраля 2021, 13:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Умеет только по расчету,а все "ПРОСТО" ей недоступны.И "с планеты не сойдет" дурища,т.к. это желаньице актерки только для красного словца.
Надоели эти из шоубиза выплеском экскрементов из своей "души"!
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