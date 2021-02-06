"Не можешь просто любить": Муцениеце взвыла из-за навалившихся проблем

Похоже, что в жизни Агаты Муцениеце вновь началась черная полоса. Экс-супруга звезды "Мажора" недоумевает, почему она постоянно сталкивается лицом к лицу с непростыми ситуациями и настоящими испытаниями.

Подтверждением стали одни из последних публикаций Агаты в социальных сетях. По словам самой актрисы, с сердечными делами ей крайне не везет. Девушка не может понять, как начать любить, уважать и ценить "просто так".

Похоже, что токсичные отношения с Павлом Прилучным нанесли серьезную психологическую травму звезде. Теперь Муцениеце появляется в социальных сетях с грустными сообщениями и публикациями.

По словам Агаты, она огорчена неудачными романтическими отношениями. Однако доподлинно неизвестно, о каком временном периоде идет речь: о прошлых или нынешних связях говорит артистка.

"Можно остановить эту планету? И я сойду. Ибо трудно тут быть, когда ты не можешь делать все просто так. Просто любить, просто говорить, что думаешь, просто верить, просто жить", – написала Муцениеце.

Остается только гадать, что скрывает Агата от глаз общественности. Поговаривают, что после громкого расставания актриса так и не повстречала достойного мужчину. Известно, что звезда уделяла много времени работе и создавала новые медиа-проекты. Возможно, ей и не хватало времени заново выстраивать личную жизнь.