Бывший муж покойной Началовой напал на унизившую его Долину: Ваше ничтожество

Музыкант и певица были женаты 17 лет назад. После развода артист любит вспоминать тот период своей жизни, однако после того, как его "прополоскали" в эфире Первого канала, молчать не стал.
По словам Дмитрия Ланского, после просмотра программы его не покидало ощущение плохо срежиссированного дурного сна. Как отметил артист, в фильме "Подлинная история Юлии Началовой" ему отвели особую роль, обвинив во всех бедах покойной артистки. Певец заявил, что не собирается никому ничего доказывать, однако и молчать ему сложно.
Дмитрий Ланской отметил, что в программе обсуждаются события из его личной жизни 17-летней давности, и это ненормально! По мнению артиста, если собравшиеся так хотели почтить память Юлии Началовой, то разумнее было бы сделать концерт или снять красивый фильм о ее творчестве, музыке, таланте.
Однако вместо этого создатели передачи вытряхнули все грязное белье, перемешав в одном часовом ролике лживые и постановочные кадры с реальными моментами семейной хроники. Артист назвал подобный поступок верхом изуверства и лицемерия. Отдельное внимание Дмитрий Ланской уделил Ларисе Долиной, которая в эфире шоу назвала его ничтожеством.
"Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество Ланской", – добавил певец.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?