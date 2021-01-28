Бывший муж покойной Началовой уехал с семьей из России

Первый супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской сейчас живет на две страны. Свою вторую жену Екатерину он встретил спустя примерно год после развода с певицей.



Пара играла свадьбу целых семь раз. Первый брак у Дмитрия и Екатерины случился в Лас-Вегасе, куда они поехали по работе: обвенчались в местной часовне. Потом была традиционная церемония в Гоа: им пришлось обрить головы, а на брак их благословлял слон. Затем они узаконивали свои отношения и в других концах света.

Сейчас Ланские живут в Латвии. Они купили дом в Юрмале, потому что в Москве Екатерина страдает от проблем с дыхательными путями, а на балтийском побережье у нее все хорошо со здоровьем. Семья живет на две страны. Экс-супруг Юлии Началовой пишет музыку к фильмам и сериалам, а также занимается продюсированием в киноиндустрии.

Екатерина Ланская – режиссер и продюсер. В своем время она трудилась на Первом канале, а также у Игоря Крутого. Но потом сбавила темп работы и стала больше уделять внимания детям: у пары их двое – 12-летняя София и десятилетний Платон. В какой-то момент пара все же решила уехать из России, обосновавшись в Латвии.

Наследники Ланского учатся в знаменитой рижской музыкальной школе, которую окончил Раймонд Паулс. София играет на арфе, а Платон занимается по классу ударных и маримбы. Кроме того, дочь Ланских пишет собственную книгу, снимает и монтирует видеосюжеты.

Пандемия коронавируса застала семью в Юрмале. Но первому мужу Юлии Началовой было необходимо вернуться в Россию по работе. Границу он переходил пешком, поскольку самолеты не летали. Затем ехал на двух такси: на одном до Московской области, и на другом – по пропуску до дома.