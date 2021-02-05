Грудь пятого размера и второй пупок: к чему привели эксперименты Калашниковой

Известно, что несколько лет назад Калашникова уже делала похожую операцию, но теперь ей захотелось бюст побольше. "В 2017 году я убирала импланты потому, что они стояли под железой, что смотрелось не очень эстетично. Поставила себе каплевидные импланты под мышцу, и это смотрелось очень естественно. Но так как я очень худенькая, они все равно были заметны", – пожаловалась она. "Потом, когда отек сошел, грудь уменьшилась с четвертого до третьего размера. Сейчас он пятого размера, но позже будет четвертого или чуть пышнее", – подчеркнула Анна.
Ради такого результата артистке пришлось пойти на некоторые жертвы. "Прибавила около пяти килограммов. Все это я сделала ради предстоящей свадьбы", – призналась она. Оказалось, что на свадьбу звезда планирует надеть откровенный наряд, который подчеркнет ее соблазнительные формы. "Помимо всего прочего, я избавилась от некрасивого шва от лапароскопии на животе, который напоминал второй пупок", – заявила звезда.
Напомним, в начале года выяснилось, что Анна выходит замуж за бизнесмена Ивана Семенова. Певица рассказала, что предложение стало для нее приятной неожиданностью.
Тогда Калашникова отказалась комментировать свадьбу, сообщив, что пока планирует держать все в секрете. Однако она несколько раз демонстрировал совместные фотосессии с любимым мужчиной.
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