"Если и присылала, то не этому чучелу": Борисова плюнула в Калашникову за "слив" интим-фото

Накануне на ютуб-канале "Алена, блин!" вышло интервью с Анной Калашниковой. Артистка заявила, что Дана Борисова присылала ей свои интимные фотографии. По словам звезды, это нанесло ей психологическую травму. Чтобы не быть голословной, она опубликовала в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта снимок Борисовой топлесс.



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