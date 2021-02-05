"Если и присылала, то не этому чучелу": Борисова плюнула в Калашникову за "слив" интим-фото

Корреспондент "Дни.ру" решил уточнить у телеведущей, что она думает по поводу провокационных высказываний и публикаций. Артистка отметила, что философски относится к антипатии коллеги по шоу-бизнесу.
Публикация Анны Калашниковой позабавила Дану Борисову. "У меня это вызвало ну просто истерический смех, восторг. Если бы она сказала, что Дана позвала ее подбухнуть, это было бы похоже на правду. Я всегда интересовалась исключительно мужчинами, а если что-то и присылала, то не этому чучелу гороховому", – заявила артистка в беседе с "Дни.ру".
Дана Борисова считает, что ее "голую" фотографию Анна Калашникова нашла в интернете. В целом артистка допускает, что могла когда-то отправить девушке снимок интимного характера, однако лишь для того, чтобы показать результат пластики.
"На фотке видно, что у меня новая, только что сделанная грудь. Я ее делала, естественно, в употреблении, возможно, могла ей прислать, чтобы показать, какую новую грудь мне сделали", – говорит Борисова.
Телеведущая считает, что, возможно, своей выходкой Анна Калашникова пыталась привлечь к себе внимание, ведь ее персона никому особо не интересна. "Программа набрала минимальное количество просмотров. Мое интервью с Аленой набрало 1,7 миллионов просмотров, Волочковское – миллион, а у Калашниковой вчера вечером было 26 тысяч. Это, конечно, не уровень "Алены, блин!", об этом и в комментариях написали под видео. Зрители не знают, кто она такая", – говорит Дана Борисова.
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