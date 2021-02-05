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"Если и присылала, то не этому чучелу": Борисова плюнула в Калашникову за "слив" интим-фото

Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне на ютуб-канале "Алена, блин!" вышло интервью с Анной Калашниковой. Артистка заявила, что Дана Борисова присылала ей свои интимные фотографии. По словам звезды, это нанесло ей психологическую травму. Чтобы не быть голословной, она опубликовала в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта снимок Борисовой топлесс.
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Корреспондент "Дни.ру" решил уточнить у телеведущей, что она думает по поводу провокационных высказываний и публикаций. Артистка отметила, что философски относится к антипатии коллеги по шоу-бизнесу.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Публикация Анны Калашниковой позабавила Дану Борисову. "У меня это вызвало ну просто истерический смех, восторг. Если бы она сказала, что Дана позвала ее подбухнуть, это было бы похоже на правду. Я всегда интересовалась исключительно мужчинами, а если что-то и присылала, то не этому чучелу гороховому", – заявила артистка в беседе с "Дни.ру".

Дана Борисова считает, что ее "голую" фотографию Анна Калашникова нашла в интернете. В целом артистка допускает, что могла когда-то отправить девушке снимок интимного характера, однако лишь для того, чтобы показать результат пластики.

"На фотке видно, что у меня новая, только что сделанная грудь. Я ее делала, естественно, в употреблении, возможно, могла ей прислать, чтобы показать, какую новую грудь мне сделали", – говорит Борисова.

Телеведущая считает, что, возможно, своей выходкой Анна Калашникова пыталась привлечь к себе внимание, ведь ее персона никому особо не интересна. "Программа набрала минимальное количество просмотров. Мое интервью с Аленой набрало 1,7 миллионов просмотров, Волочковское – миллион, а у Калашниковой вчера вечером было 26 тысяч. Это, конечно, не уровень "Алены, блин!", об этом и в комментариях написали под видео. Зрители не знают, кто она такая", – говорит Дана Борисова.

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Автор: 5 февраля 2021, 13:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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