"Тошнит от них": Солнцев жестоко прошелся по Бузовой и Бородиной

В конце прошлого года появилась новость о закрытии "Дома-2". Проект выходил в эфир 17 лет и полюбился многим зрителям. Теперь на "ТНТ" остался лишь один формат, чем-то напоминающий телестройку. Шоу "Бородина против Бузовой" затрагивает остросоциальные темы, однако, как оказалось, многим не по душе основная идея новой передачи.

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