"Тошнит от них": Солнцев жестоко прошелся по Бузовой и Бородиной

Бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев посмотрел программу. Он сообщил об этом в своем "Инстаграм", однако пост оказалась крайне жестким. Звезда считает, что руководству телеканала стоило найти новые лица.
Он выложил смазанное неудачное фото ведущих и подписал: "А вы смотрите ток-шоу Бородина против Бузаваи?, идущее в новом формате? Там правда все новое, а зачем тогда там старые низкореи?тинговые ведущие?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – резко заметил артист, оставив ниже многозначительный хештег "старыерожи".
Отметим, что большинство пользователей Сети поддержали его мысли. "Не смотрю, конечно. Лица, как после трех литров пива на каждую", "Отстой какой. Нет", "Тошнит от них уже, вся лента в этих бабах", "Даже под дулом пистолета смотреть их не буду!!!" – высказывались подписчики.
Оказалось, что они, как и кумир, не понимают, кому сейчас могут быть интересны Ольга Бузова и Ксения Бородина. "Не смотрю , настолько надоели особенно Бородина какая она хвастливая оказывается", "Нет, не интересуюсь дешёвыми репликами и приматами", "Реально есть такие, кто это смотрит?", "Нет, конечно.Кому они интересны, они вообще оторваны от реальности", – делились мнениями пользователи.
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