Устроившая скандал в шоу "Пусть говорят" Максакова едва не сбежала со съемок: Это вы моральный урод, а не я

После откровенной беседы с Борисом Корчевниковым в студии передачи "Судьба человека" Мария Максакова появилась в шоу "Пусть говорят", где так же пожаловалась на свою мать и родственников покойного мужа. Эфир закончился скандалом, поскольку оперная певица не готова была выслушивать мнение других людей.

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