"Гарик в миниатюре": россияне ахнули от дочери Асмус

Бывшая жена резидента Comedy Club не скрывает, что ее жизнь изменилась. В прошлом году она рассталась с Гариком Харламовым.
Выходной Кристина Асмус посвятила дочери Анастасии. Они отправились гулять. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в черном пуховике с мехом. Настя же позировала в леопардовом пуховике и шапке с мордочкой медвежонка.
Актриса и ее дочка кривлялись на камеру на фоне особняка. "Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться", – процитировала наследницу артистка.
Поклонники поразились тому, как Анастасия похожа на отца. Многие также заметили, что Кристина Асмус не стала далеко уходить от своего дома.
"Ну прям Харламов маленький!", "Гарик в миниатюре", – ахнули фолловеры. Отметим, в последнее время Кристина Асмус много работает. Она снимается в новых проектах.
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