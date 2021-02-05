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"Гарик в миниатюре": россияне ахнули от дочери Асмус

Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус поделилась кадрами с прогулки с наследницей. Поклонники звезды поразились тому, как девочка похожа на знаменитого отца.
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Бывшая жена резидента Comedy Club не скрывает, что ее жизнь изменилась. В прошлом году она рассталась с Гариком Харламовым.

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Выходной Кристина Асмус посвятила дочери Анастасии. Они отправились гулять. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в черном пуховике с мехом. Настя же позировала в леопардовом пуховике и шапке с мордочкой медвежонка.

Актриса и ее дочка кривлялись на камеру на фоне особняка. "Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться", – процитировала наследницу артистка.

Поклонники поразились тому, как Анастасия похожа на отца. Многие также заметили, что Кристина Асмус не стала далеко уходить от своего дома.

"Ну прям Харламов маленький!", "Гарик в миниатюре", – ахнули фолловеры. Отметим, в последнее время Кристина Асмус много работает. Она снимается в новых проектах.

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Автор: 5 февраля 2021, 04:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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