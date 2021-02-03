Может ослепнуть: Бузовой требуется срочная операция

Ольге Бузовой напомнили об опасном недуге, но она не торопится обращаться к специалистам. Видимо, телеведущая слишком увлечена работой, поэтому не находит время на решение насущной проблемы.

Почти две недели назад Ольга Бузова устроила пышное торжество по случаю своего 35-летия. На вечеринку телеведущая пригласила не только друзей из шоу-бизнеса, но и журналистов. Правда, поп-дива была не готова общаться с прессой о расставании с Давидом Манукяном. Она с удовольствием рассказала лишь о радостных моментах своей жизни.

Бузова счастлива, что имеет много друзей, которые, к слову, на вечеринке одаривали ее комплиментами. Например, слово взял шоумен Гарик Мартиросян. Перед тем, как произнести тот, резидент Comedy Club старался шутить, но все-таки сообщил малоприятную информацию: у него астигматизм.

Некоторые друзья и поклонники, которые давно знают Ольгу, знают, что у телеведущей тоже серьезные проблемы со зрением. Якобы у Бузовой тяжелая форма близорукости – минус семь. Как сообщает "Собеседник", ведущей реалити-шоу "Дом-2" требуется срочная операция.

"Врачи не дают никаких прогнозов. После операции Ольга может и вовсе ослепнуть", – пишет издание.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что экс-возлюбленный пошел по стопам Ольги Бузовой. После расставания Давид Манукян представил лирический трек, как и поп-дива несколько лет назад, когда переживала личную драму.