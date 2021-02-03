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Шоу-бизнес
Народ набросился на роющегося в грязном белье Корчевникова

Народ набросился на роющегося в грязном белье Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Мария Максакова стала героиней шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Интервью журналиста с дочерью прославленной артистки стало скандальным.
прочитано 2029 раз

Около пяти лет назад дочь Людмилы Максаковой переехала в Киев, оставив в России своих отпрысков. В шоу "Судьба человека" Мария призналась, что после долгой разлуки желает встретиться со своими детьми, но ей запрещают. Также певица пожаловалась на свою мать, которая якобы настраивает дочь против нее.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Народ возмутился присутствием Марии на передаче Корчевникова. Зрители посчитали, что певице понадобились деньги, поэтому она явилась на шоу. Россияне отметили, что есть более достойные люди, о судьбе которых можно рассказать. "Какой пример с нее взять?", – задались вопросом они.

Также комментаторы прошлись по Корчевникову. Им не понравилось, что журналист, который является воцерковленным человеком, "рылся" в грязном белье дочери Людмилы Васильевны. Из-за этого некоторые зрители обвинили телеведущего в лицемерии.

Напомним, ранее появилась неутешительная информация о здоровье Бориса Корчевникова. Телеведущий якобы теряет слух после операции, которую он перенес несколько лет назад. Тогда хирурги удалили доброкачественную опухоль, которая образовалась в его организме. Сам журналист не подтверждает слухи, но и не опровергает их.

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Автор: 3 февраля 2021, 11:49 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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Народ достали уже два придурка Корчевников-Малахов со своим шабашем. Сколько можно грязью пичкать народ"
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