Народ набросился на роющегося в грязном белье Корчевникова

Около пяти лет назад дочь Людмилы Максаковой переехала в Киев, оставив в России своих отпрысков. В шоу "Судьба человека" Мария призналась, что после долгой разлуки желает встретиться со своими детьми, но ей запрещают. Также певица пожаловалась на свою мать, которая якобы настраивает дочь против нее.
Народ возмутился присутствием Марии на передаче Корчевникова. Зрители посчитали, что певице понадобились деньги, поэтому она явилась на шоу. Россияне отметили, что есть более достойные люди, о судьбе которых можно рассказать. "Какой пример с нее взять?", – задались вопросом они.
Также комментаторы прошлись по Корчевникову. Им не понравилось, что журналист, который является воцерковленным человеком, "рылся" в грязном белье дочери Людмилы Васильевны. Из-за этого некоторые зрители обвинили телеведущего в лицемерии.
Напомним, ранее появилась неутешительная информация о здоровье Бориса Корчевникова. Телеведущий якобы теряет слух после операции, которую он перенес несколько лет назад. Тогда хирурги удалили доброкачественную опухоль, которая образовалась в его организме. Сам журналист не подтверждает слухи, но и не опровергает их.
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