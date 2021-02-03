Скончавшийся во время секс-утех Шевчук побил умершую от сепсиса Началову

На прощании с Юлией Началовой, которое в марте 2019 проходило в траурном зале Троекуровского кладбища, фото и видео съемка были категорически запрещены. Но сотни тысяч поклонников хотели увидеть, как выглядела любимая певица в гробу.
"Белоснежный гроб певицы утопает в ее любимых розах. А сама Юля напоминает сказочную принцессу. На ней яркое цветное шелковое платье, идеальный макияж, прическа... Она любила и умела быть красивой при жизни. Удалось ей это и после смерти. Но сам вид цветущей девушки в гробу вызывает ужас – хочется зажмуриться и бежать, проснуться от страшного сна...", – писали тогда "Дни.ру". Материал с этого скорбного мероприятия прочли 1 миллион 687 тысяч 525 человек.
Прощание с Александром Шевчуком в морге при ЦКБ Управделами президента в январе 2021-го тоже было закрытым для прессы. Но всем хотелось посмотреть на человека, которому доверяли свои образы Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Алена Кравец и другие отечественные знаменитости...
"На крышке домовины лежала любимая бейсболка стилиста – их у него была целая коллекция. Без этого стильного аксессуара он, кажется, даже не мыслим – на всех фотографиях в социальных сетях Шевчук запечатлен именно в кепке. Одет же он был в строгий черный костюм и белую рубашку – напоминал заснувшего прекрасного принца из сказки", – сообщал портал "Дни.ру". На сегодняшний день этот текст набрал более 1 миллиона 693 тысяч тысяч просмотров. И этого всего за несколько дней, тогда как материал про прощание с Началовой читают и обсуждают уже почти два года!
Таким образом, смерть Александра Шевчука вызвала у народа больший интерес и ажиотаж. Звездный тилист после смерти побил мертвую певицу.
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