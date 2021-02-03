Скончавшийся во время секс-утех Шевчук побил умершую от сепсиса Началову

В январе певице Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. К этому событию были приурочены фильмы, программы и концерты на различных каналах. Второй обсуждаемой темой в эфире стала смерть звездного стилиста Александра Шевчука. Его нелепая, глупая, странная смерть в 54 года во время секс-утех с мужчинами стала для многих звезд и поклонников такой же шокирующей, как и гибель Юлии Началовой от простой мозоли, которая привела к сепсису.

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