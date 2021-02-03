Потеряла шикарные волосы: вид облысевшей Спиридоновой вызвал оторопь

"Ах, этот парикмахер // Меня постриг в парикмахерской // Зато свою прическу // Я нахожу новаторской", – пела белорусская группа "Ляпис Трубецкой". Когда смотришь на потерявшую волосы Анастасию Спиридонову, то эта композиция обретает новый смысл.
Но чего не сделаешь ради того, чтобы удивить зрителей! Уже 14 февраля на Первом канале стартует пятый сезон шоу перевоплощений "Точь-в-точь!", в котором принимает участие Спиридонова. И именно для этого проекта ей и пришлось сменить образ. Оторопь берет, когда видишь певицу лысой
Программы не было в эфире пять лет. Тем долгожданнее ее возвращение! Помимо Спиридоновой, участниками нового сезона стали Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Митя Фомин, Александр Шоуа. А оценивать выступления предстоит Леониду Ярмольнику, Максиму Аверину, Максиму Галкину и четвертому судье, который будет меняться еженедельно.
На самом ли деле 35-летняя Анастасия Спиридонова побрила голову "под Котовского" или это только сценический образ, узнаем совсем скоро.
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