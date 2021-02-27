"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской

Певица призналась, что предстать перед камерами совершенно голой ей было тяжело. Такое смелое решение она приняла, потому что верила в художественный замысел фильма.
По словам Полины Гагариной, то, что она делала в кадре – "срам". Она отметила, что, просмотрев сцены со своим участием, сама от себя пришла в шок. Но в целом итог съемок вызвал у артистки восхищение.
Интересно, что после завершения работы над фильмом Полину Гагарину попросили переписать звук из интимной сцены. Звезде пришлось охать и вздыхать, записывая аудио. Делала она это в детской, попросив наследников выйти.
"Сижу на полу, охаю, целую себя в руку", – вспомнила артистка. Все это Полина Гагарина делала в комнате среди игрушек, чтобы показать поцелуи.
Примечательно, что девушка давно хотела проявить свой драматический талант. Но еще неясно, станет ли она еще играть в кино.
Напомним, ранее исполнительница пережила тяжелый развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. У знаменитости есть двое детей. Теперь Андрея и Мию она воспитывает одна. Полина Гагарина прекрасно совмещает карьеру и материнство.
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